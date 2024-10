Ana Rodríguez, sobre cómo se llevan su hija, Amelia Bono, y Manuel Martos tras su separación: "Son buena gente los dos"

Después de contraer matrimonio en una ceremonia muy reducida el pasado 21 de septiembre, Irene Villa y David Serrato organizaban el pasado viernes 4 de octubre, en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, una fiesta solidaria postboda donde reunían a un gran número de invitados, y es que la pareja quería celebrar su amor con todas aquellas personas a las que quieren y aprecian y que no pudieron estar presentes en su primera celebración.

Irene Villa y David Serrato celebran su postboda | Gtres

El vestido de Irene Villa para su fiesta postboda | Gtres

Entre todos los invitados, Ana Rodríguez, madre de Amelia Bono y exmujer del expresidente del Congreso, José Bono.

Ana Rodríguez, en la fiesta postboda de Irene Villa y David Serrato | Gtres

Muy amable y cercana con la prensa, Ana Rodríguez dedicaba unos minutos a los micrófonos de Europa Press y, además de hablar de el gran cariño que tiene a la novia, Irene Villa, se pronunciaba sobre cómo se encuentra su hija tras su separación de Manuel Martos. La famosa expareja confirmaba su separación definitiva el pasado mes de febrero después de haberse dado, hacía tan solo unos meses, una segunda oportunidad.

"Fenomenal, fenomenal son buena gente los dos". Además, desvela estar feliz con su papel de abuela: "Para mí es maravilloso, con mis nietos es que me la paso pero fenomenal. Me llaman por teléfono, y abu que no sé qué, y abu no sé cuántos, y abu sí que nos vamos y a veces hago de cómplice, soy más cómplice de los nietos que de mi hija, o sea que...".