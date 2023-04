Ra, el amigo de Ana Obregón, desconoce si la niña se llama Ana Lequio: "Es preciosa, es lo único que te puedo decir"

La noticia de la maternidad de Ana Obregón sigue dando de qué hablar y todavía hay muchos cabos sueltos. Este sábado se conocía por el digital Informalia que la actriz habría inscrito a su hija en el registro bajo el nombre de Ana Lequio Obregón y que Lequio sería su segundo nombre, puesto que es un nombre compuesto, siendo Obregón su primer apellido.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Raúl Castillo, conocido como 'Ra', y ha confesado que desconoce si la niña se llama Ana Lequio, tal y como se ha publicado: "Es una niña preciosa, es lo único que te puedo decir". Parece que el amigo de la actriz quiere ser cauto a la hora de responder, tanto es así que asegura que si estuviera al tanto de cómo se ha llamado la pequeña "tampoco te lo diría".

Ra ha contado que no le es posible viajar a Miami para visitar a Ana y conocer a su hija recién nacida, tal y como sí tiene previsto hacer Susana Uribarri: "Tiene más suerte que yo, tengo que trabajar aquí, no puedo, tengo que trabajar".

También se ha pronunciado sobre las especulaciones que existen sobre quién habría podido filtar la noticia: "Yo no sabía nada, puedo decirlo 20 veces, yo no tengo ni idea". De esta manera, Ra confirma lo que muchos otros conocidos de la presentadora han asegurado esta semana, que él, de saberlo, no hubiese dicho nada.

Finalmente, Ra se ha limitado a decir lo feliz que está por su amiga.