Amelia Bono aclara quién es el misterioso hombre con el que fue fotografiada: "Está felizmente casado"

Hace unos días Amelia Bono era fotografiada haciendo footing por los alrededores de su domicilio con un misterioso hombre con el que se mostró de lo más cercana y sonriente, desatando los rumores acerca de una nueva ilusión en el terreno sentimental tras su separación definitiva de Manuel Martos el pasado febrero tras 15 años de amor y 4 hijos en común.

Nada más lejos de la realidad, como ha aclarado durante la gala benéfica Elle For Hope organizada por la revista Elle este miércoles en la capital para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer: "¿Yo? ¿Tengo una pareja? No, no tengo nada. Estoy súper tranquila y no tengo. Cuando tenga, ya os enteraréis, claro" ha asegurado, explicando que su acompañante en las imágenes se trata de "un amigo mío que está casado, con hijos". "Es un amigo, pero claro, hay que sacar donde no hay. Pero no, es un amigo que está felizmente casado y que al final la faena se le hace al otro" ha lamentado.

El look de Amelia Bono | Gtres

Como cuenta a la prensa, no diría que está "en el mejor momento de mi vida, pero estoy muy bien, feliz y tranquila. Mi familia está bien, mis hijos están bien, lo importante está bien y pues yo estoy muy bien. Estoy fenomenal, estoy tranquila, soy una afortunada. Así que es que todo fenomenal". Y, como apunte, deja claro que no está cerrada al amor aunque tampoco lo esté buscando.

Amelia Bono, en la fiesta Elle For Hope | Gtres

Una felicidad en la que Manuel tiene un papel muy importante, ya que a pesar de su separación Amelia apunta que "siempre vamos a ser familia. Tenemos cuatro hijos maravillosos, me ha dado lo más bonito de mi vida y siempre va a ser así. Nos queremos, nos apoyamos, es que es familia y va a ser así siempre". "Es un padrazo, es un súper amigo, es lo más, la verdad que sí" confiesa.