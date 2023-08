Amaia Montero reaparece junto a su hermana Idoia tras su último ingreso en el hospital

A mediados del pasado mes de julio conocíamos la noticia de que Amaia Montero se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Beata María Ana de Madrid tras una intervención. Aunque, días después, su familia aseguró a Look que la cantante había sido operada del dedo pequeño pero que no había sido nada grave y que ya se encontraba en casa.

Una noticia que generaba de nuevo mucha preocupación después de que la cantante fuese ingresada en octubre de 2022 tras publicar varias instantáneas con un aspecto completamente irreconocible junto a un alarmante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Por lo que este nuevo ingreso hizo saltar las alarmas...

Pero parece que la cantante está recuperada, Amaia ha reaparecido en redes sociales compartiendo un stories donde aparece junto a su hermana Idoia, que siempre ha sido un gran apoyo para ella: "Sisters" (hermanas), escribe la que fuese vocalista del famoso grupo 'La Oreja de Van Gogh'.