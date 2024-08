Alejandra Rubio reacciona molesta a la filtración del sexo del bebé que espera junto a Carlo Costanzia

Sin duda uno de los bombazos de este verano ha sido el embarazo de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos lo hacía público, en exclusiva, a través de un reportaje con su novio Carlo Costanzia. Una noticia con la que todo el mundo se quedó sorprendido y en la que revelaban que se enteraron de que iban a ser padres cuando llevaban tan solo dos meses juntos.

Alejandra tiene 24 años y Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, tiene 31; una futura paternidad en la que se ha cuestionado la edad tan temprana de los jóvenes y el poco tiempo de relación que llevan, ya que hace menos de siete meses que comenzaron su historia de amor.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en Ibiza | Gtres

Fueron muchas las personas que reaccionaron a esta noticia, entre ellos el padre de la influencer, Alejandro Rubio, que aseguró que su hija le parecía un poco joven para estar embarazada. Pese a las críticas a las que se ha tenido que enfrentar durante este tiempo por parte de muchas personas, Alejandra ha asegurado que todo está genial y que afronta esta nueva etapa con mucha ilusión y confianza.

A pesar de que hiciera pública esta noticia, la nieta de María Teresa Campos no ha dejado de ser activa en redes compartiendo sus looks y sus salidas, pero en lo que respecta a hablar de su vida y su embarazo prefiere llevarlo en la más absoluta privacidad. Tanto es así que cuando los micrófonos intentan preguntarla sobre la evolución de su embarazo, ella prefiere no dar muchos detalles.

Durante estos últimos días se ha rumoreado mucho sobre el sexo del bebé, llegando a afirmarse que podría ser un niño y que, incluso, ya habría escogido hasta el nombre que la pareja de enamorados le pondrá. Hasta la fecha, Carlo no se ha pronunciado al respecto, pero Alejandra sí que ha roto su silencio algo molesta.

Alejandra Rubio, en Madrid después de anunciar su embarazo | Gtres

Dolorida, pero restándole importancia al asunto, la hija de Terelu Campos ha hablado de esta información a los micrófonos de Gtres. Aunque ha asegurado que se encuentra muy bien y que el embarazo va viento en popa, se ha quedado un poco desconcertada tras la filtración de esta noticia.

Sostiene que nunca ha ocultado nada, pero que aún así es una información que le correspondía dar a ellos cuando quisieran: "No me molesta, simplemente creo que es una información que creo que no tiene que dar nadie más que nosotros". Unas declaraciones en las que ha dejado entrever que la información puede ser cierta y que realmente esperan a un niño.

Cuando la reportera le ha preguntado si tiene ya un nombre pensado, ella ha evitado contestar con una sonrisa. También ha querido aclarar que no ha hecho público el nombre de su futuro bebé no por otra próxima exclusiva, sino por seguir preservando su intimidad: "Me lo guardo para mí, pero desde luego que no es para ninguna exclusiva ni nada de eso".

La nieta de María Teresa Campos también se ha pronunciado sobre las últimas fotografías que se han hecho públicas de su primo, José María Almoguera, tras ser pillado besándose con una misteriosa mujer. Su prima apoya que el hijo de Carmen Borrego haya rehecho su vida y espera que encuentre de nuevo el amor después de la tan sonada ruptura que tuvo con Paola Olmedo: “Que ligue todo lo que tenga que ligar que está soltero por dios. Ojalá tenga una nueva novia”.

Lo principal es que el amor triunfa en la familia de las Campos y seguro que esta nueva etapa será muy disfrutada por Carlo y Alejandra a pesar de las críticas.