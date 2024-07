José María, hijo de Carmen Borrego, pillado besándose con su nueva novia: la reacción de Paola Olmedo

En la familia Campos el amor, sea como sea, siempre triunfa. Hace tan solo unas semanas, Alejandra Rubio acaparaba todos los titulares de las revistas. La hija de Terelu confesaba, mediante un reportaje en exclusiva, que estaba embarazada de su novio Carlo Costanzia pocos meses después de comenzar su relación. Pero el que ahora está en el foco mediático en este momento es su primo, José María Almoguera, y el motivo no es para menos.

Este miércoles, el hijo de Carmen Borrego se ha convertido en el protagonista de todas las revistas de corazón. Tras su reciente y sonada ruptura con Paola Olmedo, cuatro meses después la revista Semana ha publicado unas fotos en exclusiva en las que aparece él besándose apasionadamente con quién podría ser su nueva ilusión.

El hijo de Carmen Borrego se separó hace unos meses de su mujer, Paola Olmedo, tras casi dos años de casados y un hijo en común. El bebé, muy deseado ya que llenó de alegría la familia, llegaba justo cuando el clan Campos atravesaba un momento complicado tras el frágil estado de salud de su madre, María Teresa Campos.

Ahora, después de no superar los rumores de crisis que hace un tiempo les salpicaron, parece que Almoguera está dispuesto a rehacer su vida siendo él el único que dicte el rumbo. Recordemos que, en esta misma revista, José María y Paola Olmedo culparon a la hija de María Teresa Campos, es decir su madre, como la causante de la ruptura de su matrimonio.

José María Almoguera y Paola Olmedo en mayo de 2023 | Gtres

Esta misma mañana, Paola Olmedo ha sido preguntada qué la han parecido las fotografías... Y, con una sonrisa, ha respondido a los micrófonos de Europa Press: "Hakuna Matata".

Así que sí, parece que ya tenemos la nueva pareja del verano. Y, como todo comienzo de historia de amor, la misteriosa mujer que ocupa el corazón de Almoguera y él no pueden estar más ilusionados. Los dos dieron un paseo donde se les vio en todo momento con una complicidad absoluta sin poder disimular las ganas que se tienen el uno al otro.

Esta nueva mujer le ha devuelto la sonrisa en medio del revuelo de su inminente separación. Durante esta cita romántica por las calles de Madrid acompañada de infinitas muestras de cariño y amor, la pareja no se soltó de la mano en ningún momento. Tuvieron mucho valor, no de mostrar su amor sin tapujos dejando ver que no es solo una simple amistad, sino por la valentía de caminar por las calles de la ciudad con la ola de calor que estamos sufriendo.

La identidad de la nueva novia es, por el momento, desconocida. Quién sabe si en los próximos días Almoguera lo hará público o, por el contrario, llevará esta relación en secreto.