Alejandra Onieva aclara qué hay de cierto en los rumores de embarazo de Tamara Falcó y su hermano Íñigo

Tamara Falcó e Íñigo Onieva forman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Desde que saliera a la luz su relación a finales del año 2020, ambos han demostrado, contra viento y marea, que su relación crece cada día más.

Y es que, pese a los rumores que apuntaban a que el graduado en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial podría haberle sido infiel a la hija de Isabel Preysler lo cierto es que los tortolitos han dejado constancia de que lo mejor ante las especulaciones es hacer oídos sordos y demostrar el dulce momento por el que atraviesan.

Tanto es así que hace tan solo unos días se especulaba sobre la posibilidad de que la colaboradora de 'El Hormiguero' estuviese embarazada. Unas habladurías de las que la propia Tamara no quiso pronunciarse y sobre las que tan solo, sin confirmar ni desmentir, adoptó una curiosa actitud que alimentaba las especulaciones.

Ahora, la que ha sido preguntada sobre el posible bebé en camino ha sido Alejandra Onieva, la cuñada de la influencer. La joven actriz ha acudido este jueves al evento gastro-musical de Brugal y allí no ha dudado en tener unas palabras con las cámaras de 'Europa Press'.

Acompañada de su ''gran amigo'', Jon Kortajarena, la joven de 29 años no ha dudado en tener unas bonitas palabras con él: ''Le conocí antes de empezar a rodar con él, me enamoré de él como imagino que todos se enamoran de él por ese carisma, es muy guapo, pero lo que hay dentro es mucho más y cuando trabajé con él me robó el corazón''.

A pocos días de entrar en una nueva década, Alejandra le pide a la vida rodearse ''de gente bonita'' y muchos ''trabajos y proyectos''.

''Feliz por ellos'', confiesa la intérprete sobre la relación de Tamara e Íñigo a la cual define como ''estable'' pese a las especulaciones que circularon.

Sobre estas últimas, asegura que ''da igual lo que pase que siempre va a haber rumores. Los rumores son rumores'', afirma Onieva, quien, sobre el hecho de convertirse en tía dentro de unos meses, ha zanjado con un revelador gesto, que puedes ver en el vídeo de arriba, que la información de la que todo el mundo habla no es cierta.

