Alejandra Martos y Amelia Bono dan la última hora de Raphael, trasladado a otro hospital de Madrid

Continuamos pendientes del estado de salud de Raphael tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado martes mientras se encontraba grabando un especial de Navidad. Tras realizarle diferentes pruebas, los médicos han descartado que sufriese un ictus.

Ahora, lo importante es encontrar cuál es el origen de este episodio isquémico transitorio, como así explicaba su hija, Alejandra Martos, en Y Ahora Sonsoles. Tras esto, su familia ha decidido trasladarle al Hospital 12 de Octubre, como reza el comunicado, donde se sometió a un trasplante de hígado en el año 2003 y donde se encuentra todo su historial médico.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerá ingresado, pero su oficina ha anunciado que, como era previsible, se cancelan sus conciertos en el Wizink Center previstos para este viernes 20 y este sábado 21 de diciembre, puesto que ahora lo único importante es que Raphael se recupere completamente.

En un discreto segundo plano y huyendo de todo protagonismo, su hija Alejandra ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press este jueves y ha desvelado cómo se encuentra su padre tras pasar su primera noche en el 12 de Octubre: "Está bien, todo está bien".

Algo molesta con la presencia de las cámaras, ha tranquilizado subrayando que su padre está bien: "Se sacó un comunicado ayer y lo dice todo. No tengo nada más que decir, de verdad, no me grabéis porfa, muchas gracias".

Se desconoce cuáles son las pruebas a las que se someterá y si ya se sabe algo de ellas, pero lo que está claro es que está acompañado en todo momento de su familia. Así como las cámaras han captado la entrada al hospital de Jacobo Martos, también han podido hablar con Amelia Bono.

Amelia Bono en Madrid | Europa Press

Discreta y sin dar más información de la dada, la exmujer de Manuel Martos ha confesado que está "todo bien" entrando a su coche: "Él está bien. Eso es lo importante". Mientras tanto, las redes sociales continuan llenándose de mensajes de cariño y apoyo para el cantante.