Alba Silva, incómoda con la prensa después de reaccionar en redes a la noticia de su supuesto embarazo

Dejando atrás el peor año de sus vidas y el accidente en El Rocío que a punto estuvo de costarle la vida a Sergio Rico, el portero del Paris Saint Germain y Alba Silva esperan, supuestamente, su primer hijo. Una noticia que sacó a la luz este miércoles en exclusiva la revista ¡Hola!

Alba Silva y Sergio Rico, en un evento en Sevilla | Gtres

Y ponemos supuestamente porque poco después de publicarse esta información, Alba Silva recurría a sus redes sociales para pronunciarse asegurando: "No he dado una noticia, ni he dado una entrevista, absolutamente a nadie. Todo medio que ponga palabras en mi boca que no he dicho se lo está INVENTANDO. Quien me conoce sabe que jamás contaría una noticia a través de un medio de comunicación, así que por favor, no creáis todo lo que leéis. No tengo nada que ver".

Alba Silva se pronuncia en Instagram | Instagram

Coincidiendo con la salida a la luz de su posible embarazo, Alba Silva ha puesto tierra de por medio y se ha ido de viaje a República Dominicana, a la despedida de soltera de una de sus mejores amigas. Una reaparición ante las cámaras en la que la sevillana se ha mostrado muy incómoda.

"No voy a dar ninguna declaración" ha explicado. Aunque la periodista ha asegurado que se encuentra "muy bien" y que Sergio también está "muy bien". "Está deseando incorporarse y ojalá pronto. Tenemos muchas ganas de volver a París" ha apuntado con una sonrisa.