Alba Carrillo habla sobre la nueva vida de Feliciano López: "Gracias a Dios no tengo ni idea de él"

La vida de Alba Carrillo es toda una montaña rusa, y es que parece que, respecto a su vida sentimental, la joven no ha tenido mucha suerte.

En 2016 saltaban los rumores sobre una posible ruptura entre la modelo y el tenista, Feliciano López. Un punto y final que, más tarde se confirmaba y que durante varios años ha desencadenado una guerra.

Alba está contando los días para irse de vacaciones junto a su pequeño Lucas, pero antes de hacer las maletas no se ha querido perder el estreno de 'Los Minions: The Rise of Gru' en Madrid. Allí ha posado en el photocall y ha aprovechado para hablar con los periodistas de Europa Press sobre su guerra con Feliciano, la cual parece que ahora está calmada.

La modelo no sabe nada sobre su exmarido, ni si quiera sobre su faceta como padre, de la cual el tenista comparte muchas imágenes en redes: "Gracias a Dios no tengo ni idea de él como padre", afirmaba.

Sobre su último romance

Alba tampoco se ha cortado cuando le han preguntado sobre en qué ha quedado su historia de amor con Santi Burgoa tras su ruptura en septiembre de 2021.

La modelo no se ha andado con rodeos, y aunque hace unos meses parecía que cabía la posibilidad de una segunda oportunidad, lo cierto es que eso es agua pasada. "No es que él sea aburrido, me ha aburrido la situación" confiesa, asegurando que, aunque "no puedo decir de este agua no beberé" parece que lo suyo con el presentador es un capítulo ya cerrado.

La nueva novia de su ex, Fonsi Nieto

Y es que mientras que su ex Fonsi ya ha encontrado de nuevo el amor, Alba no pierde la esperanza de encontrar el amor: "Mi corazón palpita como una patata frita, hay muchas cosas, pero nada cerrado, a ver si este verano surge el amor".

Lo cierto es que muy centrada en sus estudios de Derecho y, la verdad, es que en las últimas semanas hemos sabido poco de ella. Sin embargo, la televisiva parece que no se pierde una y está informada de todo.

Con el padre de su hijo, Fonsi Nieto, mantiene una muy buena relación, y siempre se alegra de todo lo bueno que le pase. Alba no ha dejado pasar la oportunidad de opinar sobre su nueva chica: "Me han hablado bien de ella. Es muy guapa y parece muy buena chica, pero a mí no me tiene que gustar, pero siempre que vaya a tratar con los niños esperas que sea lo mejor posible" , afirmaba, asegurando que, aunque a Lucas le toca "hacerse" a Maider porque a Marta Castro, exmujer de Fonsi y con la que continúa teniendo una estrecha relación, "la conoce de toda la vida", apoya completamente al padre de su hijo en esta nueva etapa personal.

