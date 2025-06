Adriana Abenia reflexiona sobre los cambios en su cuerpo a través de fotos que ha ido recopilando "desde hace 17 años"

Después de haber ocupado las portadas de las revistas tras ser fotografiada junto a su familia en las playas de Cádiz disfrutando del comienzo del verano, Adriana Abenia ha compartido una reflexión sobre los cambios que ha vivido su cuerpo a través de todas estas fotos que le han tomado los paparazzis a lo largo de 17 años.

"Esta soy yo, de la primera a la última imagen", comenzaba escribiendo Adriana en su cuenta de Instagram. "Fotos publicadas que he ido recopilando como mínimo desde hace ya 17 años, momento en que la tele se cruzó en mi camino, y que me recuerdan que no viajo sola", continuaba. Una trayectoria en el mundo de la televisión que comenzó en 2009, cuando la presentadora se estrenó como colaboradora en un programa de su tierra natal, Aragón.

Consciente de que no es la misma persona que hace algunos años, Adriana insistía con sus palabras que sigue siendo ella, aunque con diferente piel, aspecto y una irreconocible forma de sentir y pensar. Adriana, que se convirtió en madre en el año 2018, ha querido reflexionar sobre todos los cambios que ha sufrido su cuerpo a lo largo de estos casi 20 años: "Mi cuerpo es un registro de vida, una cronología de experiencias que lo han moldeado, la gran mayoría bonitas, aunque no reniego de ninguna de ellas por todo lo que me han enseñado: afrontar mi celiaquía, decirle adiós a la tiroides, el embarazo, las hormonas, el parto, convertirme en mamá, mi mente antes siempre al galope, las ganas, un capricho de circunstancias y el paso de los años".

Adriana Abenia en los Premios Esquire Hombres del Año 2023 | Gtres

Un proceso que, aunque haya sido duro, le recuerda día a día quién es: "No deseo olvidarlo, porque ahora siento que tengo autonomía sobre él, desafiando las expectativas y las presiones que a menudo dictan cómo debemos estar".

Adriana Abenia sentada en la playa | Gtres

Además, y más allá de su emotiva reflexión, Adriana también ha querido aprovechar el altavoz que supone las redes sociales para lanzar un mensaje dirigido a todas las mujeres reivindicando que todos los cuerpos son válidos y que lo más importante de todo: "La belleza de cada mujer reside en la diversidad y autenticidad".