''¿Compensa realmente que los niños sufran tanto?'', son las palabras con las que Adriana Aben ha abierto un debate sobre los más pequeños en la escuela. Y es que, este pasado lunes, la presentadora ha vivido un complicado momento después de dejar a su hija Luna ''llorando y suplicando'' no ir al colegio.

Tanto la mamá como el papá, Sergio Abad, estaban felices porque ''es una forma de sociabilizar, de estar con otros niños y de aprender a valerse por sí mismos'' y parecía que la pequeña de la casa se había adaptado, sin embargo, la situación a la que ha tenido que enfrentarse la niña de tres años en el día de ayer al separarse de sus padres ha hecho que la actriz haya querido visibilizar este problema para tantos padres.

''Mira me la llevo a casa'', fue el primer pensamiento que tuvo Adriana al ver la tristeza y el sufrimiento de su pequeña al tener que separarse de sus papás. Sin embargo, tras ello, la sensatez le recordó que ''mamá y papá tienen cosas que hacer y no pueden estar pendientes de ella, jugando a todas horas''.

"Seguro que muchos se me echan encima, pero yo creo que un niño de menos de tres años no está preparado para estar fuera de su casa, sin sus padres" y asegura que ''la cosa está en que la vida está orquestada de esta manera y hay que tragar, pero no creo que sea lo más apropiado, sinceramente''.

Tras exponer su experiencia, algunos de sus seguidores han querido mostrarle su agradecimiento: ''Qué maravilla escucharte y que des voz a esa parte de la sociedad que pensamos como tú'', ha sido el mensaje de una seguidora que, tal y como ella misma ha desvelado, es maestra y asegura que ''el sistema educativo no está hecho para los niños''. Asimismo, en respuesta al comentario de otra seguidora también profesora, Abenia ha querido hacer hincapié en el hecho de que ''no es lo mismo un niño que nace en enero y otro que lo hace en diciembre''.

La de Zaragoza no es la única que estos últimos meses ha hablado sobre la adaptación de los niños en la escuela o que ha mostrado su disconformidad con el sistema educativo puesto que algunas de sus compañeras de profesión como Sara Sálamo o Hiba Abouk lo hicieron también recientemente.

Seguro que te interesa...

Adriana Abenia sufre tres accidentes en un mismo día