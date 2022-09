Tania Llasera responde: ¿se atrevería a hacerse una foto como la última de Adriana Abenia?

Hace apenas un día que Adriana Abenia hizo uso de su perfil para compartir una imagen junto a la que anunciaba que ponía fin a su "etapa de albóndigas y demás agasajos gastronómicos" para, tras "varios meses", volver a trabajar codo con codo junto a su entrenadora personal.

Un post donde su outfit culinario le iba como anillo al dedo a su despedida, sin embargo, hubo un detalle que generó cierta confusión.

En la imagen vemos como la presentadora aparece cocinando con un delantal y aparentemente sin ropa interior, o al menos así pensaron algunos de sus seguidores... Pero lo cierto es que al ampliar la instantánea se puede apreciar la costura de la braguita, tal y como la propia actriz aclaró en el pie de foto que posteriormente editó.

Ahora, en concreto en la tarde de este martes, Tania Llasera ha acudido a la presentación de Sonora, celebrada en Madrid, y, allí, los micrófonos de Europa Press han aprovechado para preguntarle sobre la imagen de su compañera de profesión en ropa interior tras el intercambio de opiniones que tuvieron.

¿Qué opina de su imagen en ropa interior?

"Ah, pues muy bien", opina una Llasera que, pese a que "claro" que la sigue en redes sociales, confiesa no haber visto la foto: "No la he llegado a ver, no la he visto (...) Sigo a tanta gente que la verdad que no la he visto".

En cuanto a si ella se "atrevería a ponerse en delantal, solo en delantal": "Yo la verdad que no, me gusta cocinar con ropa, por no quemarme más que nada", pese a que entiende que "cuando hace calor y el calor aprieta, pues igual en bikini...".

Sobre la conciliación familiar, la de Bilbao cree que "todas nos apañamos como buenamente podemos": "La conciliación es como una fantasía, lo conseguimos pero hay un precio en la salud mental, en la salud física y en todo que no se habla lo suficiente y que realmente, el gobierno o no sé cómo, tenemos que ayudarnos entre nosotras porque es muy difícil", explica.

