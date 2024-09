El abogado de Shakira, Pau Molins, defiende a la cantante después de su carta sobre Hacienda: "Tiene todo el derecho"

Más de nueve meses después de verse las caras con la Justicia, Shakira ha dado un golpe en la mesa a través de una carta tajante sobre su guerra judicial. En ella, además de defender que actuó de esta manera para proteger a sus hijos, ha culpado a la Agencia Tributaria de intentar "quemarla en la hoguera públicamente".

Unas palabras que han sido duramente criticadas, comentadas y muy mediáticas, a las que no ha vuelto a hacer referencia la cantante de Chantaje. Quien sí se ha pronunciado ha sido su abogado, Pau Molins, para los micrófonos de Europa Press: "No voy a comentar nada, lo siento. Es una decisión suya personal y no tiene nada que ver con las cuestiones jurídicas de las que yo me ocupo".

Pau Molins, abogado de Shakira | Europa Press

Pese a no querer entrar en detalles y subrayar que se trata de "una decisión personalísima suya" en la que él no ha intervenido, ha defendido a la cantante: "Tiene todo el derecho a manifestarse y explicarse ella". Unas palabras con las que ha dejado claro que, públicamente, no va a comentar la carta de su clienta y que es una cuestión más allá de los trámites jurídicos en los que Shakira está inmersa en estos momentos.

Shakira, en Nueva York | Gtres

Cabe destacar que la cantante ha llegado a un acuerdo con el juez tras sentarse en el banquillo por un delito fiscal. En concreto, se le acusaba de haber residido en España entre los años 2012 y 2014 y no haber tributado en este país. Al final, Shakira ha tenido que pagar una multa de más de 7 millones de euros y afronta ahora un nuevo proceso judicial del que aún no se conoce la sentencia.