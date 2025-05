El 40 cumpleaños de J Balvin con Hiba Abouk entre los invitados: la actriz nos enseña cómo fue el fiestón

El pasado 7 de mayo, J Balvin, cumplió 40años. Rodeado de familiares y amigos, el reggaetonero organizó una celebración íntima en la que disfrutó con su hijo, el pequeño Río, y su mujer, Valentina Ferrer.

Sin embargo, este fin de semana, el cantante colombiano, que se encuentra en un dulce momento de su carrera con motivo de su gira Back To The Rayo Tour por Europa, ha organizado una gran fiesta, a la que han acudido invitados de lujo. Para la velada, Balvin ha escogido la localidad de Moltancino, en la toscana italiana. Al puro estilo casino de Las Vegas, el intérprete de Mi Gente, uno de sus temas más populares, no ha dudado en compartir con sus seguidores este gran momento a través de sus stories.

J Balvin en su fiesta de cumpleaños | Stories de Instagram

Hasta la bella Italia no han dudado en desplazarse algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional, como el jugador de baloncesto estadounidense Jimmy Balter o la actriz, Sofía Vergara. Sin embargo, y en lo que al terreno español respecta, nos ha sorprendido la presencia de Hiba Abouk. La actriz española, que se encuentra en un gran momento profesional tras el estreno de Eva y Nicole, ha compartido en sus redes sociales un carrusel de fotos junto al cantante, al que no ha dudado en escribirle una cariñosa felicitación: "Gracias por juntarnos a toda la familia para celebrarte en ese paraíso. Felicidades José, te queremos".