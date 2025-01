Trenza de salmón y patatas crujientes al horno

Si tienes un filete de salmón en casa y no sabes cómo cocinarlo, te has quedado sin ideas o simplemente te has cansado de hacerlo a la plancha, no te preocupes. En este artículo te enseñamos cómo preparar un salmón al horno con patatas que, sin duda, se convertirá en tu nueva forma favorita de disfrutarlo. Es fácil, sabroso y perfecto para sorprender.

Esta receta está inspirada en un video de la cuenta de Instagram @valin_food, una creadora de contenido que comparte recetas saludables y deliciosas, siempre enfocadas en el bienestar.

Ingredientes

Para el salmón:

1 filete de salmón

Miel

Aceite de oliva

Salsa de soja

Sal y pimienta

1 limón

Para las patatas:

Patatas pequeñas (enteras y con piel)

Marinada:

Aceite de oliva

Queso parmesano

Perejil fresco

2 dientes de ajo picados

Sal y pimienta

Tomillo

Pimentón

Para la salsa:

Queso blanco

Zumo de limón

Sal y pimienta

Perejil fresco

Paso a paso

1. Limpia el filete de salmón eliminando las espinas y la piel. Si prefieres, pídele al pescadero que lo haga por ti.

2. Una vez limpio, corta el filete en tres tiras a lo largo, sin llegar a separar completamente la parte de la cola. Trenza el salmón con cuidado; si el filete es pequeño, puedes omitir este paso y dejarlo entero.

Salmón | Pexels

3. Coloca el salmón trenzado sobre una bandeja de vidrio con un poco de aceite de oliva en la base y rodajas de limón distribuidas uniformemente.

4. En un bol pequeño, mezcla miel, salsa de soja, sal, pimienta y un chorro de aceite de oliva. Usa un pincel de cocina para cubrir el salmón con esta mezcla.

5. Lleva al horno precalentado a 180 °C y hornea durante 10 minutos.

6. Lava bien las patatas, dejando la piel intacta, y colócalas en un bol grande.

7. En otro recipiente, mezcla los ingredientes de la marinada: aceite de oliva, parmesano, perejil, ajo, sal, pimienta, tomillo y pimentón.

8. Vierte la marinada sobre las patatas y mézclalo todo hasta que queden bien impregnadas.

9. Coloca las patatas en una bandeja apta para horno y hornéalas junto con el salmón durante 30 minutos a 180 °C.

Patatas al horno con aliño | iStock

10. Pasados los 30 minutos, sube la temperatura del horno a 200 °C en modo grill y cocina las patatas y el salmón durante 8 minutos más. Vigila para que no se quemen y ajusta el tiempo según tu horno.

11. Mientras se hornean las patatas y el salmón, mezcla, en un bol, queso blanco, parmesano, zumo de limón, sal, pimienta y perejil fresco.

12. Coloca una capa de salsa en el fondo de una bandeja plana y, encima, las patatas. Decóralas con parmesano y perejil.

13. Sirve el salmón junto con las patatas y la salsa restante para que cada comensal pueda disfrutarla a su gusto.

Y ya estaría listo nuestro salmón con patatas crujientes, ahora toca disfrutar de esta receta saludable, deliciosa y muy fácil de preparar. Perfecta para cualquier ocasión.