La peligrosa moda de las dietas restrictivas: Una mujer se enferma de escorbuto por querer adelgazar

En los últimos años, hemos sido testigos de un auge de las dietas restrictivas. Estas prácticas alimentarias, que limitan severamente el consumo de ciertos grupos de alimentos, prometen una pérdida de peso rápida y, en ocasiones, un bienestar generalizado.

Sin embargo, detrás de esas promesas de cuerpos esbeltos y salud perfecta, se esconden riesgos reales que a menudo pasamos por alto, y uno de los ejemplos más alarmantes es el caso de una mujer que desarrolló escorbuto como resultado de seguir una dieta extremadamente restrictiva.

Aburrida de hacer dieta | Istock - Getty Images

¿Qué es el escorbuto?

El escorbuto es una enfermedad que, aunque rara en tiempos modernos, no deja de ser un recordatorio de lo que sucede cuando el cuerpo carece de nutrientes esenciales, particularmente la vitamina C.

La vitamina C es crucial para la formación de colágeno, que a su vez es necesario para la salud de los vasos sanguíneos, los huesos y los tejidos. Sin embargo, el caso de esta mujer, que pasó de una dieta balanceada a una estricta y monótona sin los nutrientes adecuados, nos recuerda los peligros de optar por dietas que eliminan grupos completos de alimentos sin un criterio profesional.

Alimentos que contienen vitamina C | iStock

¿Por qué el escorbuto se relaciona con dietas restrictivas?

El escorbuto se produce cuando hay una deficiencia severa de vitamina C en el cuerpo. A lo largo de la historia, esta enfermedad fue común en los marineros que pasaban meses sin acceso a frutas y verduras frescas. Hoy en día, a pesar de que es inusual, todavía pueden producirse casos, especialmente en personas que siguen dietas muy limitadas en nutrientes esenciales.

La mujer que padeció escorbuto debido a una dieta restrictiva había eliminado casi por completo las frutas y verduras de su alimentación, alimentos ricos en vitamina C. Al principio, los síntomas pueden parecer leves: cansancio, irritabilidad y dolores musculares. Sin embargo, si no se corrige a tiempo, el escorbuto puede provocar hemorragias internas, pérdida de dientes, y daño a los tejidos que puede llegar a ser irreversible.

Este caso pone de manifiesto cómo a veces, las dietas de moda pueden tener consecuencias devastadoras para la salud. Dietas que prometen perder peso rápidamente, como las que eliminan carbohidratos, grasas o incluso grupos enteros de alimentos, a menudo son tan bajas en nutrientes esenciales que ponen en riesgo el bienestar de quienes las siguen.

Adelgazar | iStock

Perder peso rápidamente es muy peligroso

El deseo de perder peso de forma rápida y eficiente es una de las principales razones por las que las personas recurren a dietas restrictivas. Sin embargo, esta obsesión por la rapidez no solo es perjudicial para el cuerpo, sino que puede generar un círculo vicioso de insatisfacción personal y daño a largo plazo.

Las dietas restrictivas no son sostenibles a largo plazo. Muchas personas experimentan una pérdida de peso rápida al principio, pero luego su metabolismo se desacelera, y la recuperación de peso es casi inevitable. El efecto rebote, que es cuando el cuerpo recupera más peso del que se había perdido, es una consecuencia frecuente de estas dietas extremas. Esto genera una frustración que impulsa a las personas a seguir probando nuevas dietas restrictivas, dañando aún más su salud física y mental.

La publicidad de estas dietas muchas veces omite los efectos secundarios que pueden ocasionar, lo que refuerza la creencia de que la restricción extrema es una solución efectiva. Sin embargo, el cuerpo humano necesita una variedad de nutrientes para funcionar correctamente, y cualquier restricción excesiva en los alimentos puede resultar en carencias nutricionales graves, como la que sufrió la mujer con escorbuto.

¿Qué recomienda una nutricionista para estar sanos?

Lo que nos enseña este caso es la importancia de una alimentación equilibrada, que no solo favorezca la pérdida de peso, sino que también aporte los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. No se trata de eliminar alimentos, sino de aprender a balancearlos de forma adecuada.

Alimentación saludable | Pexels

Un plan alimentario saludable debe incluir una amplia variedad de alimentos: frutas, verduras, proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Todos ellos tienen un papel fundamental en el mantenimiento de nuestras funciones vitales. Por ejemplo, las frutas y verduras no solo son una fuente de vitamina C, sino que también aportan fibra, antioxidantes y minerales que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y a mantener la salud general.

Además, es crucial destacar que una dieta no debe ser una fuente de ansiedad o sufrimiento. Las restricciones extremas no son sostenibles y, a largo plazo, pueden ser perjudiciales tanto para la salud física como emocional. La clave está en aprender a escuchar al cuerpo y darle lo que necesita sin caer en la tentación de las soluciones rápidas. No es una dieta, es un estilo de vida.

Cambiar hábitos con ayuda de profesionales

El caso de escorbuto debe servir como una advertencia para todos aquellos que consideran seguir dietas restrictivas sin la supervisión de un profesional de la salud.

Los nutricionistas y dietistas son los expertos capacitados para guiar a las personas en su viaje hacia un peso saludable y una vida más equilibrada. Ellos pueden diseñar planes alimentarios personalizados que aseguren la ingesta adecuada de todos los nutrientes necesarios sin poner en riesgo la salud.

En definitiva, el mensaje es claro: las dietas restrictivas pueden tener consecuencias graves para la salud si no se siguen con el acompañamiento adecuado y sin tener en cuenta las necesidades nutricionales individuales. Optar por soluciones rápidas y extremas puede parecer tentador, pero siempre es preferible apostar por una alimentación balanceada y un enfoque gradual hacia el bienestar.

Si algo podemos aprender de este caso es que la salud es más importante que cualquier número en la báscula, y que los esfuerzos para lograr un cuerpo saludable deben ir acompañados de una educación nutricional que nos permita cuidar nuestro organismo a largo plazo, sin ponerlo en riesgo por seguir dietas peligrosas y sin fundamento científico.