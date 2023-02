Pasta con tomates cherri: Una receta diferente con la que impresionar a tus invitados

Nadie quiere ser un mal anfitrión. Por lo tanto, si has invitado a cenar a unos amigos a tu casa, es imprescindible pensar bien el menú. No te pases de gourmet si no eres muy cocinillas, los experimentos a veces salen mal. Tampoco te quedes en lo básico, hornear unas pizzas está muy visto.

Si lo tuyo no es cocinar y sueles tirar de elaboraciones sencillas, un plato de pasta puede ser una buena opción, aunque no sea visto como algo muy interesante para ofrecer en una ocasión especial. Pero todo tiene arreglo. Si quieres evitar ser un amigo rancio, huye del tomate frito, el pesto o la carbonara, ¡huye de lo habitual!

Cómo cocinar pasta con tomates cherri

No, el tomate frito no es la única salsa con tomate con la que puedes servir la pasta. ¿Por qué no probar con tomates cien por cien naturales? De hecho, en Italia, el país de las pastas por excelencia, el tomate frito que solemos usar aquí es una auténtica aberración, pues ellos emplean tomate natural y otras texturas más allá de la clásica.

En este caso, para la receta que te proponemos, la cuenta de Instagram @braxwoodinteriors ha usado los tomates cherri como ingrediente principal para su plato de pasta.

Ingredientes:

Espaguetis

Mantequilla

Aceite de oliva

Tomates cherri

Sal y pimienta

1 diente de ajo

Vino blanco

Queso rallado

Elaboración:

1. En una sartén, añadimos un cuadrado de mantequilla y un chorrito de aceite. Esperaremos a que se funda.

2. En una olla, ponemos la pasta a hervir. Aunque la receta lleva espaguetis, podemos cambiarla por cualquier otra pasta.

3. Lavamos los tomates cherri y los cortamos todos por la mitad. Corta una buena cantidad, ya que con el calor se desintegrarán. Los añadimos a la sartén.

4. Agregamos sal y pimienta y removemos.

5. Pelamos el diente de ajo y lo rallamos bien, añadiéndolo a la mezcla. Removemos. Le damos el toque final con un buen chorro de vino blanco.

6. Cuando se haya evaporado, servimos la pasta cocida y colada en un plato y vertemos un poco de la salsa por encima. Rallamos queso para acabar la elaboración.

Cómo usar tomates cherri en la cocina

Aunque no lo creamos, esta variedad de tomate es muy usada en cocina, más allá de ponerla en las ensaladas. Trata de innovar y de mezclarlo con otros productos que puedan conjugar bien, como el queso. De hecho, hace un tiempo se viralizó una receta de pasta ideal en la que se hornea y mezcla queso feta y tomate cherri. De ahí se obtiene una salsa muy sabrosa e intensa.

Además de salsas calientes, también es ideal para elaborar pastas frías. Si buscas algo más rápido, puedes mezclar tomates cortados, mozzarella a dados y albahaca fresca para obtener una pasta a la caprese: deliciosa y muy fresca.

Y si te falta una idea de aperitivo, con unas tostadas con tomate confitado darás en el clavo. El proceso es fácil, tan solo tenemos que colocarlos en una fuente para horno, espaciarlos muy bien con sal, pimienta, hierbas aromáticas, ajos y aceite de oliva. En unos 15 minutos, obtendrás unos cherris para chuparte los dedos.