Haz tu propio pan sin horno: panecillos en la sartén

Hacer pan casero es una moda que ya ha pasado por todas las cocinas. De hecho, durante los largos meses de confinamiento, vimos agotadas las estanterías de harina y levadura de los supermercados. La fiebre de hacer pan y de las recetas de repostería se apoderó de muchos fogones.

Pero si no dispones de una amasadora o de una Thermomix, hacer pan no es tarea fácil. El amasado y el horneado posterior son procesos que no todo el mundo tiene paciencia para aguantar. Además, el horno en invierno no supone demasiado problema, ya que genera un calor en la estancia que nos gusta, pero en verano lo evitamos a toda costa.

En este artículo os traemos esta sencilla receta de panecillos especialmente dedicada a todos aquellos que ni se acuerdan de que tiene horno en casa, pero que quieren disfrutar de un pan esponjoso y recién hecho. Su gran particularidad: se cuecen en la sartén. La receta nos la enseña la chef Paloma Colás a través de Instagram.

¿Qué necesitas?

Para hacer estos ricos panecillos solo necesitas:

- 260 gr de harina normal

- 20 gr de levadura química

- 8 gr de sal

- 250 gr yogur natural (dos yogures, aproximadamente)

- Aceite de oliva

Sigue estos pasos

1. Atempera el yogur en el microondas durante 30 segundos. Sácalo, remueve y vuelve a ponerlo durante 30 segundos más.

2. En un bol, tamiza la harina con un colador y agrega la levadura y la sal.

3. Añade el yogur y amasa todo el conjunto hasta obtener una pasta pegajosa.

4. Coge la masa y dale forma de bola.

5. Déjala en el bol durante 15 minutos tapada con un paño.

6. Transcurrido este tipo, alarga la masa y córtala en 6 porciones. Luego, aplánalas y procura que queden en forma de círculo.

7. Pinta una sartén con aceite de oliva y caliéntala a fuego suave.

8. Incorpora los panecillos separados el uno del otro. Si no te caben, hazlo por tandas. Los tienes que cocinar tapados durante 10 minutos por cada lado.

9. Una vez hechos, destapa la sartén y cocínalos durante un minuto más por cada lado para que saquen la humedad externa. Y ahora, solo queda disfrutar de tus panecillos recién hechos.

Versión rellena de jamón y queso

¿Qué necesitas?

- 500gr harina

- 180ml de agua

- 100ml de leche

- 25gr de levadura fresca o 5gr de seca

- 10gr de sal

- 30gr de mantequilla

- 1 cucharadita de azúcar

- Lonchas de jamón y de queso

Sigue estos pasos

1. En un bol mezcla la leche, el agua, el azúcar y la levadura.

2. Añade la harina y remueve.

3. Agrega la mantequilla derretida previamente en el microondas y la sal. Vuelve a remover.

4. Amasa la mezcla durante 10 minutos hasta obtener una masa en forma de bola homogénea.

5. Déjala reposar tapada con un paño hasta que doble su volumen.

6. Luego, aplánala bien y con la ayuda de un molde cortador circular, haz porciones.

7. A la mitad de las porciones, coloca una loncha de queso y una de jamón. Deja la otra mitad sin cubrir para poder tapar las que están rellenas. Cuando las juntes, vigila que no quede ningún borde abierto.

8. Deja reposar los panecillos cubiertos con un trapo durante 15 minutos.

9. Pinta una sartén con aceite de oliva y cuece los panecillos tapados, durante 5 minutos por ambos lados, y a fuego medio. ¡Buen provecho!

