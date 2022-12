¿Hay algún turrón que sea más saludable?

No existe una celebración navideña que no disponga de una buena bandeja con los dulces típicos como pueden ser el mazapán, el polvorón o el turrón. Por lo que seguro que durante estas fechas un postre típico que predomina y que no puede faltar sobre la mesa es el turrón. Aunque es difícil no hincharse a base de turrón, debes saber que es un alimento alto en azúcares y poco nutrientes.

Actualmente, en cualquier tienda o supermercado hay una infinita variedad de este producto y de distintas marcas. De hecho, puedes encontrar turrones de distintos sabores: chocolate, coco, yema, arroz con leche, nata y nuez. Las Navidades traen un inmenso catálogo de variedad, por lo que debes saber cuáles tienen menos azúcares y son perjudiciales para tu salud.

Decir que hay turrones sanos es mucho decir, ya que los que son sin azúcares siguen teniendo pocos nutrientes y muchas grasas. Pero, ¿cuál es más saludable? A continuación, te explicamos cuál debes comprar si quieres mantenerte en forma estas Navidades.

Qué turrón es más saludable

El turrón duro es el clásico y el que menos perjudica al organismo. Eso sí, sigue teniendo una cantidad alta de azúcares, pero sobre todo una cantidad considerable de proteínas y fibra, por las almendras tostadas que posee. Cuando compres ese tipo de turrón fíjate en la etiqueta y coge el que más almendras contenga, ya que cuanto más porcentaje de almendras, más saludable será. Posiblemente tenga un precio más elevado que el resto, pero es más saludable.

Turrones para todos los gustos | Cocinatis

Qué turrón es el menos saludable

Hay otros tipos de turrón que aparentemente parecen saludables, pero no lo son. Es el caso del turrón con fruta que puede llevar a confusión. El hecho de que contenga fruta no lo hace más saludable, ya que están confitadas y contienen mucho azúcar en comparación con el resto.

Esto no es todo, otro turrón que nunca puede faltar en Navidad, y que no es recomendable si quieres mantenerte en forma, es el de chocolate, ya que contiene mayor cantidad de grasas y azúcares. Por lo que antes de comprarlo mira el porcentaje de chocolate y de azúcar que tiene.

Aunque quieras comer saludable en estos días de festividad y comidas familiares, debes tener en cuenta que comiendo con moderación no hay problema en disfrutar de los postres navideños. De hecho, una vez al año no pasa nada y no tiene por qué hacer daño. Eso sí, evita los excesos y los atracones de comida.