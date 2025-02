Guia sobre edulcorantes: Estas son las mejores opciones para sustituir el azúcar

El mundo de los endulzantes es un campo de minas: que si naturales, que si artificiales, que si tienen calorías, que si no... y al final, acabamos más confundidos que antes de empezar. Pero tranquilidad, porque te voy a explicar cuáles son los andulzantes más comunes, qué aportan a nuestra dieta y cúal es la mejor opción para sustituir el azúcar cuando cocinas.

Azúcar: ¿Tan malo es?

El azúcar de mesa (sacarosa) tiene 400 kcal por 100 gramos y provoca picos de glucosa en sangre, lo que a largo plazo se asocia con enfermedades metabólicas. Su consumo excesivo está ligado a obesidad, diabetes tipo 2 y caries. Además, su ingesta frecuente genera una dependencia del sabor dulce y un mayor consumo calórico sin aportar nutrientes esenciales.

Y no, no hay una cantidad mínima a consumir de azúcar añadido que garantice que no hay riesgo de esas enfermedades de las que hemos hablado.

Azúcar | Pexels

Sirope de arce: dulzura con minerales, pero sigue siendo azúcar

Calorías : 260 kcal por 100 g

: 260 kcal por 100 g Composición : Azúcares simples como sacarosa y glucosa.

: Azúcares simples como sacarosa y glucosa. Ventajas : Contiene pequeñas cantidades de minerales como manganeso y zinc, además de ciertos antioxidantes que pueden ser beneficiosos en pequeñas cantidades.

: Contiene pequeñas cantidades de minerales como manganeso y zinc, además de ciertos antioxidantes que pueden ser beneficiosos en pequeñas cantidades. Inconvenientes : A pesar de sus minerales, sigue elevando la glucosa en sangre casi como el azúcar blanco.

: A pesar de sus minerales, sigue elevando la glucosa en sangre casi como el azúcar blanco. Conclusión: No es peor que el azúcar refinado, pero tampoco es una solución saludable. La cantidad de minerales que tiene es tan pequeña que no compensa los perjuicios.

Sirope de arce | iStock

Sirope de agave: el marketing lo vendió como saludable, pero nada más lejos

Calorías : 310 kcal por 100 g.

: 310 kcal por 100 g. Composición : Hasta un 85% de fructosa.

: Hasta un 85% de fructosa. Ventajas : Su índice glucémico es bajo, lo que significa que no genera picos de glucosa en sangre.

: Su índice glucémico es bajo, lo que significa que no genera picos de glucosa en sangre. Inconvenientes : Su alto contenido en fructosa sobrecarga el hígado y puede favorecer la resistencia a la insulina, además de contribuir al hígado graso no alcohólico.

: Su alto contenido en fructosa sobrecarga el hígado y puede favorecer la resistencia a la insulina, además de contribuir al hígado graso no alcohólico. Conclusión: Mejor evitarlo, sobre todo si hay problemas metabólicos.

Miel: ¿qué recomienda una nutricionista?

Calorías : 300 kcal por 100 g

: 300 kcal por 100 g Composición : Glucosa y fructosa.

: Glucosa y fructosa. Ventajas : Contiene antioxidantes, y tiene mayor poder endulzante, o sea que con menos cantidad de miel, consigues más dulzor.

: Contiene antioxidantes, y tiene mayor poder endulzante, o sea que con menos cantidad de miel, consigues más dulzor. Inconvenientes : Su impacto en la glucosa es similar al del azúcar, y su contenido calórico es elevado.

: Su impacto en la glucosa es similar al del azúcar, y su contenido calórico es elevado. Conclusión: Un poco en el té no es un problema, pero no es mejor que el azúcar. La glucosa, cuando llega a tu cuerpo no distingue si ha llegado de algo natural o de algo refinado. La glucosa es glucosa.

Tostadas con queso, higos y miel | Pexels

Stevia: la opción sin calorías, pero con trampa

Calorías : 0 kcal

: 0 kcal Composición : Glucósidos de esteviol.

: Glucósidos de esteviol. Ventajas : No afecta a la glucosa en sangre y no tiene calorías.

: No afecta a la glucosa en sangre y no tiene calorías. Inconvenientes : La stevia pura es difícil de encontrar; la mayoría de los productos contienen mezclas con maltodextrina, eritritol u otros edulcorantes menos saludables.

: La stevia pura es difícil de encontrar; la mayoría de los productos contienen mezclas con maltodextrina, eritritol u otros edulcorantes menos saludables. Conclusión: Tiene las mismas ventajas que otros edulcorantes artificiales, no es más natural que ellos ya que lo que se añade son los glucósidos de esteviol.

Eritritol: el edulcorante de moda

Calorías : 0,2 kcal por gramo

: 0,2 kcal por gramo Composición : Polialcohol sin impacto en la glucosa.

: Polialcohol sin impacto en la glucosa. Ventajas : No afecta a la glucosa ni al microbioma intestinal y no provoca caries.

: No afecta a la glucosa ni al microbioma intestinal y no provoca caries. Inconvenientes : En grandes cantidades puede causar malestar digestivo y distensión abdominal.

: En grandes cantidades puede causar malestar digestivo y distensión abdominal. Conclusión: Buena opción para reducir azúcar sin riesgos para la salud.

Eritritol | iStock

Xilitol: dulce pero con efecto secundario

Calorías : 2,4 kcal por gramo

: 2,4 kcal por gramo Composición : Polialcohol con bajo impacto en la glucosa.

: Polialcohol con bajo impacto en la glucosa. Ventajas : Beneficioso para la salud dental, ya que previene la proliferación de bacterias que causan caries.

: Beneficioso para la salud dental, ya que previene la proliferación de bacterias que causan caries. Inconvenientes : Puede causar problemas digestivos en exceso y es altamente tóxico para los perros.

: Puede causar problemas digestivos en exceso y es altamente tóxico para los perros. Conclusión: Una opción intermedia, pero con precaución.

Fructosa: ¿Es una buena opción porque procede de la fruta?

Calorías : 4 kcal por gramo

: 4 kcal por gramo Composición : Azúcar simple presente en frutas y miel.

: Azúcar simple presente en frutas y miel. Ventajas : Tiene un bajo índice glucémico en comparación con la glucosa, pero sólo porque el índice glucémico está calculado en glucosa, claro.

: Tiene un bajo índice glucémico en comparación con la glucosa, pero sólo porque el índice glucémico está calculado en glucosa, claro. Inconvenientes : Su metabolismo en el hígado puede favorecer el hígado graso y la resistencia a la insulina en consumo elevado. Además, si se consume en forma de endulzante añadido y no dentro de la fruta, se pierden los beneficios de la fibra y nutrientes.

: Su metabolismo en el hígado puede favorecer el hígado graso y la resistencia a la insulina en consumo elevado. Además, si se consume en forma de endulzante añadido y no dentro de la fruta, se pierden los beneficios de la fibra y nutrientes. Conclusión: La fructosa siempre en la fruta, fuera es muchísimo peor.

Postre de manzana | Pexels

¿Es una buena opción el aspartamo, la sucralosa o el acesulfamo K para endulzar?

Calorías : 0 kcal

: 0 kcal Composición : Edulcorantes artificiales.

: Edulcorantes artificiales. Ventajas : No elevan la glucosa y se pueden usar en productos sin calorías.

: No elevan la glucosa y se pueden usar en productos sin calorías. Inconvenientes : Hay debate sobre su impacto en la microbiota intestinal y su posible relación con cambios metabólicos a largo plazo, aunque no hay evidencia concluyente de efectos perjudiciales en dosis normales.

: Hay debate sobre su impacto en la microbiota intestinal y su posible relación con cambios metabólicos a largo plazo, aunque no hay evidencia concluyente de efectos perjudiciales en dosis normales. Conclusión: No hay pruebas sólidas de que sean peligrosos, pero si quieres elegir, hay otras opciones. Que no sea por miedo.

Cómo sustituir el azúcar: ¿Cúal es la mejor opción?

Si buscas reducir el azúcar de manera saludable:

Mejores opciones: Eritritol y stevia pura.

Eritritol y stevia pura. Opciones ocasionales: Miel o sirope de arce.

Miel o sirope de arce. Evita: Sirope de agave y fructosa añadida.

Sirope de agave y fructosa añadida. Si no te importa que sean artificiales: Aspartamo o sucralosa pueden ser una alternativa.

Y recuerda: lo mejor es acostumbrarse a un paladar menos dulce. Cuanto menos dulce consumas, menos lo necesitarás. ¡Tu salud te lo agradecerá!