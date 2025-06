¿Una familiar o dos medianas: qué opción tiene más pizza?

La pizza es uno de esos alimentos que nunca falla. Ya sea viernes por la noche, una celebración improvisada o simplemente porque no apetece cocinar, la pizza siempre aparece como salvadora. Y si hay amigos, pareja o familia de por medio, se convierte en la excusa perfecta para compartir y disfrutar porque lo mejor es que hay para todos los gustos.

Llega el momento de hacer el pedido, y ahí es cuando surgen las dudas. En el menú vemos que tenemos dos opciones al mismo precio. Por un lado, una pizza de 30 centímetros de diámetro, y por otro, una promoción de dos pizzas de 20 centímetros cada una. A simple vista, todos escogeríamos la segunda, mejor dos que una, más comida.

Pero no, no es así. Y aquí es donde el programa de humor Inviable (@inviableoficial) nos explica por qué no siempre pedir más pizzas pequeñas es mejor que una grande.

¿Más pizzas es igual a más comida? No siempre...

La intuición nos dice que dos pizzas pequeñas son más cantidad que una grande. A fin de cuentas, visualmente parecen duplicar la cantidad, vienen en dos cajas, y nos hacen sentir que ganamos el doble por aprovechar la oferta.

Pero lo que realmente nos comemos de una pizza no es su borde ni su caja, sino su superficie. Y para calcular el área de una pizza, no basta con mirar el diámetro. Hay que aplicar la fórmula que muchos dejamos olvidada en el instituto: Área = π × radio².

Sí, ese viejo pi (= 3,1416...) que creíamos que solo servía para los deberes de matemáticas, también tiene algo que decir sobre tu cena del viernes.

Amigos compartiendo pizza | Freepik

Analicemos las dos opciones:

Opción 1: Una pizza de 30 cm de diámetro

Radio: 15 cm

Área = π × 15² = 706,86 cm²

Opción 2: Dos pizzas de 20 cm de diámetro

Radio de cada pizza: 10 cm

Área de una pizza = π × 10² = 314,16 cm²

Área total de las dos pizzas: 628,32 cm²

La pizza grande tiene 706,86 cm² de comida, mientras que las dos pequeñas suman solo 628,32 cm². Es decir, te estás quedando con 78 cm² menos de pizza si eliges las pequeñas, que eso es como perder una porción entera, y estás pagando lo mismo por menos comida.

Pizza | Freepik

El borde también cuenta

Cuantas más pizzas pequeñas pidas, más borde tendrás. Cada pizza tiene su propia circunferencia, lo que se traduce en más masa en los bordes y menos parte central, que es donde se concentran los ingredientes.

La pizza grande, en cambio, tiene un solo borde. Esto significa que tiene más centro jugoso, más queso, más ingredientes, y menos masa en los extremos. Así que si eres de los que prefieren lo sabroso del medio a la corteza, esta diferencia puede marcar la elección correcta.

La próxima vez que te encuentres frente al menú, dudando entre dos pizzas pequeñas o una grande al mismo precio, ya sabes qué hacer. Echa un vistazo rápido a los tamaños, calcula la superficie y elige con cabeza, porque no siempre dos pizzas pequeñas son mejores que una de tamaño familiar.