Estofado de ternera fácil: Para centennials que quieren comer bien

En un momento en el que las entregas a domicilio y las opciones de comida rápida abundan, la idea de cocinar puede parecer un desafío monumental e innecesario, especialmente para la generación centennial, que recién comienza a independizarse.

Sin embargo, ser joven no implica no tener paladar; hay muchos de estos jóvenes que son auténticos sibaritas y que no quieren renunciar a los sabores de la comida del hogar, como el de ese estofado de ternera al que sus padres le dedican horas y mucho amor.

Si tú eres uno de esos jóvenes, o no tan jóvenes, que no quiere dedicar tiempo a los fogones, pero le gusta comer bien, a continuación te guiaremos paso a paso para que prepares un estofado que deleitará tu paladar sin agotar tu paciencia.

Ingredientes

Antes de asustarte con una lista interminable de ingredientes, déjanos tranquilizarte: todo lo que necesitas es fácil de conseguir y no acabará con tu presupuesto de cuesta de enero. Para este estofado de ternera fácil, vas a necesitar:

500 g de ternera en trozos

2 cebollas

3 zanahorias

2 patatas

1 lata de tomate triturado

500 ml de caldo de ternera (puedes comprarlo en la tienda o, si eres un centennial atrevido, ¡hacerlo tú mismo!)

3 dientes de ajo

Hierbas secas (romero, tomillo, laurel)

Sal y pimienta al gusto

Paso a paso

1. Antes de comenzar, asegúrate de tener todos tus ingredientes listos y al alcance de la mano. Esto evitará ese momento de pánico cuando te das cuenta de que olvidaste algo crucial.

2. En una olla grande, sofríe las cebollas y el ajo con un poco de aceite hasta que estén dorados. Este paso le da a tu estofado una base de sabor, pero deberás vigilar que no se te queme, pon el fuego bajo.

3. Agrega la ternera a la olla y dora los trozos por todos lados. Este paso sella los jugos y garantiza que la carne esté tierna y sabrosa. En este punto puedes volver a subir un poco más la temperatura del fogón.

4. Incorpora las zanahorias, las patatas y el tomate triturado y mézclalo todo con una cuchara de madera o, en su defecto, la que tengas en tu piso compartido.

5. Vierte el caldo de ternera sobre la mezcla y añade las hierbas secas. Romero, tomillo y laurel o los que desees, nunca se sabe si vas a descubrir una nueva “receta de la abuela”. Salpimenta al gusto.

6. Deja que todo hierva a fuego lento, permitiendo que los sabores se mezclen y se integren.

7. La paciencia es clave. Deja que tu estofado burbujee a fuego lento durante aproximadamente una hora. ¿El resultado? Una ternera tierna que hará que tus papilas gustativas aplaudan.