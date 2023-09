5 errores que cometemos al comer sushi

Hace ya más de una década que el sushi aterrizó en España para establecerse como una de las cocinas con más éxito entre los españoles. Son pocos ya los que se resisten a este delicioso plato. Su preparación es todo un arte y visitar los restaurantes o bufetes de nuestra ciudad es un ritual social que nos acerca a la cultura asiática. Aunque a algunos sí les cueste adaptar algunos detalles como consumir el sushi con los palillos. De todas formas, mientras se consuma, que cada uno lo haga como sepa y, sobre todo, quiera.

Sin embargo, su degustación puede convertirse en toda una experiencia deliciosa si se siguen algunas técnicas y consejos. Incluso, si tomamos atención, quizás nos demos cuenta de que estamos haciendo algunas cosas mal. Y no os creáis que en NovaMás lo sabemos todo. Como siempre, las redes sociales nos permiten descubrir acciones que hacíamos mal y esta vez, gracias a la cuenta de Instagram @cabronazi, os traemos algunas.

No ahogues el sushi en soja

Uno de los acompañantes más comunes en una mesa llena de bandejas de sushi es la salsa de soja dentro de un pequeño bol. Cogemos nuestros palillos, pinchamos una pieza de sushi y lo introducimos dentro del recipiente, empapándolo por completo en soja. Sin embargo, este es un gesto que arruina por completo nuestra experiencia culinaria, ya que empaña el sabor del pescado que es el verdadero protagonista de estas recetas.

Según indica el propio vídeo, la forma correcta de darle un toque de soja sería mojar los palillos en la salsa y ponerlo sobre la pieza de sushi.

El wasabi por separado

El jengibre no se come

Otro de los inseparables de la comida sushi es. Sin embargo, los amantes de esta cocina tienen diversas formas de consumirlo. Algunos lo introducen dentro del recipiente de la salsa soja y lo mezclan y para otros, lo ponen sobre el arroz o el pescado. No obstante, lo estamos haciendo mal. Se trata de una salsa de un sabor fuerte que puede opacar el sabor del sushi, por lo que lo aconsejable es

Para la correcta experiencia del consumo del sushi, el jengibre es un acompañante clave en todas las bandejas. Estas tiras no se deben combinar con el pescado ni mucho menos ingerir, sino que se deben tomar, en una milimétrica porción, cuando te dispongas a cambiar a otra pieza de sushi que tenga un distinto sabor. Si lo pones sobre el pescado, lo único que conseguirás es destrozarlo, solo debe utilizarse para saborear correctamente el pescado.

Otros consejos

Estos tres factores decantarán tu experiencia en un delicioso ritual gastronómico, pero hay otros aspectos que pueden permitirte disfrutar más de este plato. Por ejemplo, la pieza de sushi siempre se come entera, no se puede morder o consumir a trozos. Debes sentir la explosiva mezcla de todos los ingredientes en tu paladar. Pero, además, ten en cuenta que, si es necesario, no tengas vergüenza. Tira los palillos y olvídate de ellos. Coge las piezas de pescado con la mano y disfruta de este clásico plato japonés.