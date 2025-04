Usar el retinol como aftersun: el secreto para recuperar tu piel tras la exposición solar

Durante mucho tiempo se ha extendido la idea errónea de que el retinol y el sol no se llevan bien. La realidad es otra. "Los retinoides tienen efecto aftersun", explica la cosmetóloga Raquel González, creadora de Byoode.

"El miedo al retinol en verano viene de una confusión. No es fotosensibilizante, es fotosensible, lo que significa que se desactiva con la luz del sol y, por eso, lo usamos de noche, pero no hace que la piel sea más sensible a la radiación solar", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Es decir, el problema no es que el retinol dañe la piel en verano, sino que pierde eficacia si se usa incorrectamente.

Mujer usando un cosmético | Freepik

Retinol como aftersun: la clave para reparar la piel

"El verdadero enemigo de la piel es el sol sin protección solar", comenta Raquel González. Cuando la piel ha estado expuesta al sol durante un periodo prolongado, es importante seguir una rutina de cuidado enfocada en tres pilares: calmar, hidratar y regenerar. "Para la fase de calma, ingredientes como la niacinamida o el madecassoside son excelentes opciones. Pero cuando hablamos de regeneración, el retinol es un activo clave", explica Raquel González.

El retinol es un potente estimulador de la renovación celular, lo que lo convierte en un gran aliado para reparar los daños solares y recuperar la piel tras la exposición. "Después del estrés oxidativo al que sometemos la piel con el sol, necesitamos activos que trabajen desde el ADN celular para restaurar su estructura. Aplicado de forma adecuada y acompañado de ingredientes calmantes y nutritivos, los retinoides de última generación ayudan a la piel a recuperar su vitalidad y elasticidad y hacen que los signos de la exposición solar sean mucho menos evidentes", afirma la experta.

Aplicación de un cosmético | Freepik

Los retinoides para tu rutina aftersun

Los expertos recomiendan productos con formulaciones avanzadas que combinan retinoides con ingredientes calmantes y antioxidantes para maximizar los beneficios sin causar irritación: como el Retin-A Night de Byoode, el R-Retinoate Day & Night Cream de Medik8 o el Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD. Además, es clave usarlos de manera progresiva, comenzando con aplicaciones espaciadas y observando la respuesta de la piel.