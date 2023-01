El truco para fijar las cejas que triunfa en las redes sociales

Las cejas tienen un protagonismo esencial en lo que a la mirada se refiere. Más allá de lo que puede hacer un quita ojeras de calidad, una sombra bien aplicada o unas pestañas de escándalo, las cejas dotan de personalidad al rostro, dado que son un elemento fundamental de la expresión facial.

Igual que el lugar que se coloca el colorete, la largada o el grosor del eyeline, o los tonos del labial varían según las tendencias, las cejas están sometidas a la moda. En los últimos tiempos se llevan unas cejas más pobladas, más anchas y perfectamente peinadas.

¿Quieres descubrir un truco para lucirlas siempre perfectas? No te pierdas el artículo que sigue, inspirado en la publicación de Bart, maquillador profesional y titulado en Bellas Artes, quien comparte trucos de maquillaje en su cuenta de Instagram (@makeupbybart_).

¿Cómo peinar las cejas?

Según comparte Bart, después probar diferentes técnicas, la manera que mejor le ha funcionado al maquillador es utilizar pegamento en barra. Tal como lo lees, su truco es utilizar pegamento escolar Elmers -que puedes encontrar fácilmente en amazon por 7,65 €- para fijar cada uno de los pelos de las cejas.

No tengas miedo porque no se trata de un producto tóxico, puedes quitártelo fácilmente con agua y no perjudica ni el grosor, ni el color del pelo de la ceja y, por supuesto, no provoca alopecia, por lo que usar pegamento no va a hacer que las pierdas.

Solo debes pasar la barra de pegamento desde el entrecejo hasta la parte final de la ceja y, acto seguido, en sentido contrario; es decir, desde la parte final del ojo hasta la nariz. De esta manera garantizas que el producto quede bien aplicado a favor y en contra del nacimiento del pelo.

Después, ayudándote de un bupillón -ese cepillo específico para peinar pestañas y cejas que puedes encontrar de múltiples marcas y modelos en cualquier plataforma de venta online, como puede ser este- las peinas hacia arriba; utilizas la yema del dedo y, dándote pequeños golpecitos, te aseguras de que los pelos queden bien fijados a la piel y, por último, repasas la parte superior de la ceja con el pubillón para que quede bien perfilada.

El último paso: Rellenar los huecos

Si sigues estas instrucciones tendrás las cejas perfectamente peinadas y fijas en la piel, que era el objetivo; sin embargo, quizá te queden huecos porque la gran mayoría de las personas no tenemos las cejas uniformes y nos tenemos que retocar con un pincel o lápiz específico para cejas.

Una vez que hayas pintado uno a uno los pelos que te faltan para rellenar los huecos en el dibujo de tu ceja, las tendrás perfectas para lucir toda la jornada una mirada arrebatadora.

Tratamiento de belleza específicos para cejas

Si por mucho que te peines las cejas y rellenes los huecos no obtienes el resultado que deseas porque tienes las cejas muy finas de tanto depilártelas, o porque tienes muy poca densidad, puedes decantarte por algún tratamiento que se adecúe más a tus expectativas como el microblanding o el brown up.