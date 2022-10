Cristina Pedroche impacta al mostrar el antes y el después de sus cejas tras su cuestionado tratamiento

Hace un par de días, Cristina Pedroche compartía unas fotografías a través de las que mostraba el tratamiento de cejas al que se estaba sometiendo.

Unas imágenes que sorprendieron enormemente por los llamativos productos rosa y azul que le aplicaron sobre ellas y que despertaron la curiosidad de sus seguidores al preguntarse qué era y en qué consistía lo que se estaba haciendo.

Pues bien, no es ningún secreto que la colaboradora de 'Zapeando' luce ahora unas cejas mucho más gruesas y definidas, motivo por el que algunos detractores no han dudado en criticar su cambio de imagen...

Así lo ha publicado la presentadora en sus Instagram Stories junto a unas capturas de pantalla donde enseña algunos de los comentarios por parte de sus seguidores que no consiguen entender cómo a la joven le pueden gustar las cejas que tan de moda están entre nuestras celebrities.

Cristina Pedroche publica las criticas que ha recibido por sus nuevas cejas | Instagram (cristipedroche)

"Como se está hablado tanto de mis cejas porque no os gustan y porque ademas también subí el tratamiento que me hago del 'brow up', así como las cejas para arriba como si tuviera gel...", ha comenzado explicando.

Y es que, a raíz de ello, sus cejas se han vuelto de lo más comentadas y son muchas las noticias que se han publicado que "están poniendo cómo tenía las cejas yo antes", a las que Cristina Pedroche ha reaccionado con un "Dios mio, eso sí que es deprimente".

Tras sus palabras, la joven ha querido compartir un impactante collage donde enseña el antes y el después en el que se pueden ver las notables diferencias.

Cristina Pedroche muestra el antes y el después de sus cejas | Instagram (cristipedroche)

"Mirad la comparación, o sea, ¿por qué tenía esas cejas?", se pregunta la de Vallecas, que reconoce que siempre le han gustado "gruesas" y recuerda haberlas tenido bastante más "anchas" de lo que se muestra en la instantánea.

Sin embargo, la madrileña, haciendo gala de lo orgullosa que está de ellas y pese a que cree que habrá mucha gente a la que sí les gusten, opta por hacer oídos sordos a las críticas: "Al final las llevo yo y son mis cejas".

