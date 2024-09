La transformación de María Zurita: sorprende con una nueva imagen en la misa funeral de Juan Gómez-Acebo

El domingo 8 de septiembre, la familia Borbón se reunió en la Catedral Castrense de Madrid para asistir a una misa funeral en honor a Juan Gómez-Acebo, quien falleció el pasado 2 de agosto en Palma de Mallorca tras una larga enfermedad. Entre las caras tristes y los atuendos de luto, destacó la nueva imagen de María Zurita, quien, además de haberse sometido a una rinoplastia antes del verano, también ha optado por un cambio de peinado que le sienta de maravilla.

María Zurita en la misa funeral de Gómez-Acebo | Gtres

El cambio de look de María Zurita

La prima del rey Felipe VI compartió recientemente en su cuenta de Instagram un vídeo donde muestra su transformación capilar. Ha pasado de lucir una melena de longitud media, peinada de forma clásica, a un moderno corte bob con raya al lado, que le ha rejuvenecido notablemente. Además, ha renovado su color de cabello, matizando su rubio para lograr un tono más brillante y lleno de vida.

La publicación de María Zurita ha alcanzado casi 6 mil likes y ha recibido numerosos comentarios de seguidores y seguidoras asombrados con su cambio. Entre los mensajes, destaca uno de Amelia Bono que la elogia diciendo que está "espectacular".

El artífice de este favorecedor cambio de look es Juan Martínez, de AC Space, un salón de peluquería de confianza para muchas celebridades, como la actriz Cayetana Guillén-Cuervo o las cantantes Chenoa y Natalia.

"Imposible fallar con un cambio de look en Alberto Cerdán. Llevo años confiando en la profesionalidad de Juan Martínez y siempre he salido feliz, hoy no iba a ser menos. ¡Gracias Alberto, Juan, Lola, Raquel y todo el magnífico equipo por cuidarnos tanto!", escribió la sobrina del rey emérito Juan Carlos I.

Así se vistió para el último adiós de Gómez-Acebo

María Zurita lució su nuevo peinado con un total look en negro, compuesto por una falda larga estilo traje, una camiseta con escote en "V" y un blazer oversize decorada con un broche plateado, a juego con las pulseras y el collar, donde destacaba una medalla con la estampa de una virgen.

En cuanto al maquillaje, eligió unas sombras de ojos en tonos marrón oscuro para hacer un efecto foxy eye tan atrevido como su nueva melena.

María Zurita en la misa funeral de Juan Gómez-Acebo | Gtres

¿Por qué se hizo una rinoplastia María Zurita?

Tras el funeral de Fernando Gómez-Acebo, el pasado mes de abril, el rey Felipe VI invitó a sus primos a un almuerzo y fue entonces cuando María Zurita explicó a la prensaa qué se debía su cambio de imagen: "Es un cambio estético, pero sobre todo por salud porque no respiraba bien. Tenía el tabique torcido, por dentro han hecho mucho y por fuera digo ya me la dejo recta".

Es decir, se sometió a una septoplastia para enderezar un tabique nasal desviado y mejorar su respiración y, de paso, aprovechó para dejar su nariz estéticamente más bonita con una rinoplastia.

A pesa de estar encantada con el resultado, la propietaria de la agencia de traducción e interpretación, Zesauro, aseguró que la recuperación, aunque no tuvo dolores, fue dura; "lo llego a saber y no sé si me lo hago", aseguró.