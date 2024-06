¿Puedo usar la misma crema tanto en la rutina de día como en la de noche?

Para satisfacer las diversas necesidades de las consumidoras, la industria de la cosmética está lanzando productos para proporcionar beneficios cada vez más específicos para la piel, adaptándose a los diferentes tipos, problemas cutáneos que puedan aparecer, edades y estilo de vida. Esta gran variedad y especificidad mejora la eficacia de los productos y ofrece una mejor experiencia a las clientas.

Mujer aplicándose un tratamiento de cosmética | Pexels

Entre todas estas propuestas, en los estantes de las tiendas se encuentran las clásicas crema de día y crema de noche. A simple vista pueden parecer iguales y por eso salta la pregunta de si es necesario comprar las dos. En realidad, sus composiciones son distintas y tienen efectos diferentes según la hora del día. Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutijour, recomienda tener ambas cremas porque "las necesidades de la piel no son las mismas por la mañana que por la noche".

¿Y cuáles son estas necesidades? Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, explica que durante el día "necesitamos una alta carga de antioxidantes que hagan de escudo y booster de nuestro SPF (factor de protección solar)". En cambio, por la noche, la piel pide ingredientes "antiedad y renovadores". Por su parte, Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode, añade que "no es que sea estrictamente necesario" tener una crema de día y otra de noche, pero que siempre es mejor aplicar a la piel "lo que nos pide a cada hora", ya que aporta más beneficios.

Crema cosmética | Freepik

Sí, existen las cremas de día y noche

Si por la razón que sea prefieres tener una sola crema que te funcione a cualquier hora, existen las cremas de día y noche, ideales para que "la piel esté servida de lo que más necesita", tal y como cuenta Ana Yuste, asesora facial en Purenichelab.com. Estas cremas contienen "grandes fórmulas" que cumplen estos cuatro pilares:

Hidratación

Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, afirma que es fundamental que la crema hidrate y aporte "el agua que necesitamos para que la piel esté equilibrada y jugosa". Esto se consigue gracias al ácido hialurónico y la glicerina, por ejemplo.

Nutrición

Una vez la piel está hidratada, hay que mantenerla así. Y aquí entran en juego los nutrientes, un ingrediente básico para sellar la hidratación y "aportar confort a la piel", expone Ferreiro, que añade: "Según nuestras necesidades, podremos apostar por emolientes más ligeros, como las ceramidas, o bastante más nutritivos, como la manteca de karité".

Antioxidantes

Aunque no se llegue a notar, la contaminación y la radiación solar afectan a nuestra piel y hay que actuar para que no la dañen más. Por eso están los antioxidantes, que "son necesarios a todos los niveles", advierte Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza. Para prevenir la acción nociva de la polución y los rayos solares, necesitamos "antioxidantes poderosos que eviten la aparición de radicales libres", afirma la experta, que propone productos con vitamina C y niacinamida.

Activos renovadores

Una vez llega la noche, la piel tiene que regenerarse del estrés del día y los activos renovadores son esenciales. González recomienda activos que sirvan para el día y la noche, como por ejemplo "péptidos o ácidos exfoliantes suaves, como la gluconolactona".