Jessica Bueno responde a los que consideran que se ha puesto "más labios": La foto por la que la cuestionan

Jessica Bueno está viviendo un verano inmejorable. Tras un año agridulce marcado por su comentada separación de Jota Peleteiro y tras encontrar de nuevo el amor de la mano de Pablo Marqués, la modelo ha recuperado la gran sonrisa que le caracteriza.

Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones familiares en Galicia, la influencer cruzaba el charco y ponía rumbo a República Dominicana pero, esta vez, con amigos. Un paraíso desde donde ha estado inmortalizando las aguas cristalinas de la isla y, sobre todo, lo mucho que está disfrutando del idílico enclave con una compañía inmejorable.

Hace apenas un día, la sevillana publicaba un selfie junto al mar donde no solo dejó ver el bonito bronceado de su piel sino en el que también aseguró que estaba siendo un memorable viaje en el que las risas se han convertido en las grandes protagonistas.

"No sabemos dónde estaremos mañana, pero hoy estoy aquí. Punta Cana con unas personas increíbles, hacía mucho que no me divertía tanto. Gracias", escribía a modo pie de foto. Sin embargo, más allá de elogiar la belleza de la joven, algunos de sus seguidores pusieron el foco en sus labios.

Y es que, a juzgar por determinados comentarios de la publicación, fueron varios los que consideraron que se había puesto "más labios". "No... no te pongas eso en los labios. No, por favor. A ti te quedan mejor como son" o "Jessica, eres preciosa, no necesitas ponerte más labios. Sé que hoy se lleva pero realmente no es necesario. Aún así, estás guapísima", puede leerse en el tablón.

Fue precisamente a este último mensaje al que Jessica Bueno no tuvo reparo en responder para aclarar las dudas de los usuarios: "No lo hice, será la sombra de la foto jajaja", contestó.

Jessica Bueno aclara si se ha puesto "más labios" | Instagram (jessica_bueno)

Recordemos que, en noviembre del pasado año, la andaluza se realizó su "primer tratamiento de medicina estética" en el rostro. Así lo comunicó ella misma a través de un 'reels' donde mostró los diferentes retoques estéticos por los que había decidido ponerse en manos de profesionales: Desde el bótox en la frente hasta en las patas de gallo. Además, el tercio inferior de su rostro también contó con la aplicación de ácido hialurónico en los labios, algo con lo que conseguir aportar más hidratación y grosor en los mismos.