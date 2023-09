La piel perfecta de la princesa Leonor en la entrega del sable de cadete: ¿Cuál es su skin routine en la Academia Militar?

Tras un mes desde el inicio de su formación militar en la escuela del Ejército de Tierra, la princesa Leonor se convirtió ayer en la principal protagonista de la entrega de sables, un paso muy importante para los recién llegados a la Academia General Militar de Zaragoza. En la ceremonia, los últimos en llegar reciben esta arma de la mano de los compañeros de un curso superior, como símbolo de haber superado su fase de adaptación y obteniendo el título de dama cadete.

Las cámaras captaron a Leonor de Borbón en plena formación, unas fotografías que ha difundido la Casa Real. En ella, la podemos ver luciendo el clásico uniforme militar en tonos beis y sus correspondientes complementos rojos, con un posado serio y firme, aunque no ha sido su saber estar lo que más ha llamado la atención en las redes sociales.

El rostro de la princesa de Borbón ha suscitado un gran interés en plataformas digitales como Twitter. Los internautas han lanzado mensajes como "que pase la skincare routine" o "necesito la rutina de skincare de la princesa Leonor", elogiando así su piel tersa, uniforme y sin imperfecciones a la que ya nos tiene acostumbradas.

Leonor de Borbón | Gtres

Cómo cuidar las pieles jóvenes

No, no es la primera vez que los usuarios se fijan en su rostro y hacen alusión directa al cutis de la sucesora. A tan solo un mes de cumplir la mayoría de edad, Leonor ha logrado lucir una envidiable y cuidada piel acto tras acto, libre de granitos y otras imperfecciones, algo que ha generado una gran expectación. ¿Qué rutina de belleza lleva a cabo la princesa?

Aunque no hemos podido colarnos en su tocador, podemos hacer una predicción de los cosméticos que seguro que no le faltan. Las pieles jóvenes y/o adolescentes no necesitan una skincare con muchos pasos para mantenerse sanas y con buena apariencia, cuanto más simple sea la rutina, mejor, teniendo en cuenta lo sensible que es la dermis en esta etapa vital.

Una limpieza básica

Un paso imprescindible tanto de día como de noche es ejercer una correcta limpieza, para eliminar la suciedad y la grasa que se haya podido generar. Lo más recomendable es optar por soluciones limpiadoras que estén elaboradas con ingredientes naturales. Según el tipo de piel, deberemos optar por unos productos u otros.

En el caso de las pieles con tendencia acnéica, debemos fijar nuestro objetivo en controlar la producción sebácea y reducir los poros. En general, las fórmulas que incluyen ácido salicílico son de gran ayuda. Esta limpieza se puede complementar con una exfoliación semanal.

Mucha hidratación

Tras dejarla libre de impurezas, debe ejecutarse una hidratación profunda, imprescindible para cualquier piel. Para las más jóvenes, se recomienda optar por cremas hidratantes faciales con textura ligera y de rápida absorción.

Incluir este paso en la adolescencia puede tener importantes repercusiones en el futuro, pues es clave para reducir y/o retrasar las líneas de expresión y para mantenerla con una apariencia ideal. La piel necesita estar nutrida, ¡recuerda beber mucha agua!

Protección solar

El sol daña las capas más externas de la piel, lo que puede llevarnos a notar una mayor desmejora con el paso de los años, además de favorecer la aparición de arrugas y de manchas o incluso ser el causante de enfermedades.

Por ello, otro de los básicos en cualquier rutina de belleza básica es la protección solar facial, siempre apostando por las cremas con SPF 50 o +50. Las hay pensadas para todo tipo de pieles, aunque algunas están elaboradas sin aceites para no favorecer la secreción de sebo y la aparición de granitos.