La funda de móvil de Rhode (la marca de Hailey Bieber) que te permite llevar siempre el gloss y dejar el bolso en casa

Desde hace varios años, el móvil se ha convertido en una extensión de nuestras extremidades. Tanto es así que las grandes marcas de lujo se han permitido experimentar con bolsos cada vez más pequeños, en los cuales prácticamente no cabe nada. No obstante, aunque llevemos el móvil siempre en la mano y prescindamos de los bolsos todoterreno, hay ciertos básicos que aún deseamos tener cerca y no siempre contamos con un lugar adecuado para ubicarlos.

Delante de esta disyuntiva, Hailey Bieber ha encontrado una solución ingeniosa para las mujeres modernas que desean llevar lo esencial sin sacrificar el estilo. La modelo, empresaria e influencer ha lanzado junto a Rhode, su marca de cosméticos, una funda de móvil revolucionaria que permite llevar el gloss de labios de manera práctica y chic, todo en uno.

Así es la funda de móvil de Rhode que todas queremos

La presentación de esta innovadora funda no ha pasado desapercibida. Hailey Bieber ha compartido la novedad de su marca a través de sus redes sociales, generando un revuelo entre sus seguidores y creando una demanda instantánea.

Los comentarios de los posts reflejan el entusiasmo de las usuarias que ya están ansiosas por adquirir esta práctica funda que combina lo esencial de la tecnología y la belleza. "Necesito una funda de teléfono Rhode", es uno de los mensajes que más se han repetido, y no nos extraña.

En cuanto a las características de este próximo lanzamiento, sabemos que ha sido diseñado específicamente para iPhone 14 o 15 Pro/Pro Max, que se presenta en un elegante color menta y que cuenta con un espacio dedicado para encajar el brillo de labios o tratamiento de la misma marca.

Según informan en la web de Rhode, estas fundas de silicona de tacto sedoso están moldeadas para adaptarse a la forma del gloss, ofreciendo un agarre fácil con su parte trasera acolchada y botones táctiles. Además, cuentan con biseles elevados alrededor de la pantalla y la cámara, brindando protección adicional al dispositivo.

Lista de espera

Con un precio de 46 euros, la funda de móvil Rhode ya ha establecido su lugar en la lista de deseos de muchas. La página web de la marca ya cuenta con una wait list, donde los interesados pueden dejar su correo electrónico para recibir una notificación exclusiva del lanzamiento y asegurarse de adquirir la funda antes de que se agote.

Si tú también estás deseando hacerte con una funda Rhode, abre el calendario de tu móvil y apunta el 27 de febrero a las 6 de la tarde (hora española), momento en el cual estarán disponibles para su compra.

Vuelve el gloss con tratamiento

La funda de móvil se suma al relanzamiento de los tintes de labios con péptidos, una gama de gloss con color que no solo añade un toque de estilo, sino que también trata los labios. Estos tintes restauradores están disponibles en colores como marrón, marrón oscuro, granate y rosa, ofreciendo un acabado brillante y nutrido gracias a ingredientes como manteca de karité, péptidos, cupuaçu y aceite de babasú. Su precio será de 20 euros.