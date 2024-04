FÁCIL Y BARATO

Cómo hacerte el moño perfecto para la Feria de Abril si tienes el pelo corto

En la Feria de Abril no solo son importantes los espectaculares trajes de flamencas, también se tiene que lucir un peinado perfecto. Muchas optan por peinados clásicos como un buen moño, pero, ¿qué hago si tengo el pelo corto y no me da para hacerlo? No te preocupes, porque hoy te traemos un truco muy útil y sencillo que pueden hacer las chicas con el pelo corto o fino.