Colorete nube: Demi Moore, con la tendencia beauty que siguen Laura Escanes y Violeta Mangriñán

Demi Moore deslumbró en la alfombra roja de los Premios BAFTA con un impresionante diseño de Alexander McQueen, creado en exclusiva para ella. Un vestido de escote halter que dejaba la espalda completamente al descubierto y que, con su espectacular mosaico de cristales de colores, se convertía en una joya que reflejaba los flashes de las cámaras. Pero más allá de su estilismo, hubo un detalle en su maquillaje que elevó aún más su look: su apuesta por el colorete nube o "cloud blush", la técnica de rubor que arrasa esta temporada.

La protagonista de La Sustancia no es la única que ha caído rendida ante esta tendencia. En España, Laura Escanes también apostó por este tipo de colorete en los Premios Goya, demostrando que su efecto favorecedor no tiene edad.

Laura Escanes en los Goya | Gtres

No obstante, no en todos los rostros funciona igual. Violeta Mangriñán lució el cloud blush en los Premios Forqué y, según algunos comentarios en redes, le endurecía las facciones y le hacía más mayor. Aunque también pudo deberse a la iluminación del photocall y no tanto a su maquillaje, ya que le hemos visto lucir un blush similar en otras ocasiones y le sienta de maravilla.

¿Qué es el colorete nube y por qué favorece tanto?

El colorete nube busca imitar el rubor natural que aparece en nuestras mejillas cuando hace frío o cunado nos ruborizamos. Se aplica en los pómulos y se difumina suavemente hacia las sienes, creando un efecto filtro o como si una nube de color rosa flotara sobre la piel.

Este tipo de maquillaje aporta un aire muy juvenil, resalta los ojos y estiliza el rostro gracias a su efecto lifting al aplicarlo en diagonal y hacia arriba. Por lo general, se utilizan tonos rosados o malva, aunque se puede adaptar a cada tipo de piel.

Claves para un cloud blush

Los expertos de Primor comparten las claves para lograr este efecto natural y favorecedor:

La hidratación es fundamental para que el maquillaje se asiente bien y tenga un acabado luminoso. Aplica una crema adecuada para tu tipo de piel y, si lo deseas, una prebase que suavice la textura o aporte luminosidad.

es fundamental para que el maquillaje se asiente bien y tenga un acabado luminoso. Aplica una crema adecuada para tu tipo de piel y, si lo deseas, una prebase que suavice la textura o aporte luminosidad. La clave del colorete nube es su efecto etéreo, por lo que debe aplicarse en capas finas . Lo ideal es utilizar los dedos, una esponja o una brocha de fibras sintéticas para un acabado más uniforme.

. Lo ideal es utilizar los dedos, una esponja o una brocha de fibras sintéticas para un acabado más uniforme. Aplica el colorete en la parte alta de las mejillas y llévalo hacia las sienes, asegurándote de que el color se funda con la piel sin líneas marcadas. También puedes dar un ligero toque en la nariz para potenciar el efecto de rubor natural.

y llévalo hacia las sienes, asegurándote de que el color se funda con la piel sin líneas marcadas. También puedes dar un para potenciar el efecto de rubor natural. El colorete nube se suele combinar con un maquillaje natural y jugoso. Opta por labios en tonos nude o rosados y una base luminosa para potenciar el efecto fresco y juvenil.

El colorete viral para conseguir este efecto

Si buscas el producto perfecto para recrear el colorete nube, los Cloud Crush Blush de Too Faced se han convertido en los más virales. Su textura aterciopelada y tonos suaves ayudan a conseguir el acabado difuso y ligero que caracteriza esta tendencia.

No obstante, acaban de salir a la venta los nuevos coloretes de Yves Saint Laurent que consiguen un resultado muy similar.

¿Te animas a probarlo?