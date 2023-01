El botox hincha la cara y es malo usarlo en pieles jóvenes: Desmontamos sus mitos

El botox es uno de los tratamientos más demandados en la medicina estética, pero también uno de los más "satanizados" por numerosos mitos que se han creado sobre el efecto del Botox en nuestra expresión.

Repasamos algunos de ellos para conocer toda la verdad sobre este tratamiento tan popular.

El botox rellena

No es cierto. Es frecuente escuchar, incluso en las noticias sociales, que una persona tiene la cara hinchada debido a que se ha aplicado mucho botox, es un mito bastante extendido e incluso un temor de muchas pacientes a la hora de consultar. El botox (marca más popular de la toxina botulínica) no es un relleno dérmico sino un neuromodulador, por lo tanto, no va a rellenar o hinchar los labios, los pómulos o el resto de la cara.

Si comienzo a aplicarme botox, no podré dejarlo nunca

Un mito frecuente es que el botox causa adicción o que las arrugas empeoran o se ven más marcadas cuando pasa su efecto. De hecho, es todo lo contrario, el botox produce relajación temporal de los músculos del entrecejo, de la zona periocular y de la frente, por lo tanto, al disminuir la movilización de estas zonas, las arrugas de expresión se irán suavizando cada vez más con el paso de los años.

Es malo comenzar joven con el botox

Todo lo contrario, lo ideal es iniciar con el botox cuando las arrugas comienzan a marcarse para prevenir que con el paso de los años se acentúen las arrugas de expresión, sobre todo en personas con hiperactividad de la musculatura o que contraen incluso de forma involuntaria. Por lo tanto, no existe una edad establecida para iniciarse en el botox, y debe individualizarse cada caso.

El botox cambia la expresión

El botox hace que luzcas una expresión más relajada y con una mirada más abierta, pero sin cambiar tu rostro o tu expresividad. No echarás de menos la expresión de enojada o estresada.

Es mejor aplicar poca cantidad de botox para que no se note

Lo ideal del botox es lucir un resultado natural y esto se consigue conociendo cómo funciona la musculatura del entrecejo, de la frente y de la zona periocular, para conseguir resultados homogéneos y naturales.

Si por el contrario dejamos zonas sin tratar es más probable que luzcas una expresión extraña e irregular. Sin embargo, algunas personas necesitan menos cantidad de toxina botulínica para conseguir el resultado deseado, por este motivo es imprescindible que la aplicación del botox sea por un profesional médico experto.

En la medicina estética hay muchos mitos, así que no creas todo lo que escuchas y asegúrate de consultar con tu especialista de confianza para aclarar todas tus dudas y recomendarte lo mejor para ti.