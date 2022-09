Básicos para recuperar tu piel tras el verano

Prestige Crème Haute Réparation de Dior (PVPR 50ml: 375€ / 320€ recarga)

La firma acaba de presentar esta nueva maravilla de tratamiento facial que promete, gracias a su extraordinaria concentración de extractos de Rosa Granville y al nuevo complejo Rosapéptido, revertir el aspecto de la piel para que parezca 6 años más joven en tan solo 8 semanas. Consigue invertir la edad biológica llevando a la piel a un estado estructural y funcional más joven. A lo largo de los días la piel se nota visiblemente más densa y jugosa y su fragancia ofrece una sensación relajante excepcional. Además, dispone de un sistema de recarga que ha sido optimizado para minimizar la huella de CO2.

Cicaluronic Serum de Mizon (PVPR: 28,95€ - disponible en https://miin-cosmetics.com)

Si ves que tu piel necesita un extra de cuidados porque la notas sensible, tirante y con falta de hidratación este sérum con ácido hialurónico y centella asiática te enamorará. Hidrata en profundidad calmando la piel al momento. Cuenta con un 93% de ingredientes naturales y es 100% vegano. Su textura es ligera por lo que se absorbe con rapidez. El resultado es un frescor instantáneo y una piel súper jugosa.

Comforting Barrier Mask de Sensai (PVPR: 174€)

Si tienes la piel sensible este nuevo lanzamiento de la firma te interesa. Esta crema versátil puedes utilizarla a diario si tienes la piel sensible, pero además es perfecta también para aquellas personas que tienen la piel sensible en algún momento del año (sobreexposición solar, menopausia, medicación. Al aplicarla envuelve tu piel con un velo imperceptible que aporta al instante una sensación de confort muy placentera. Sus propiedades nutritivas penetran en la epidermis, reforzando la función de barrera protectora de la piel y mejorando la retención de la humedad para defenderse de la sequedad, las rojeces y las asperezas.

Prototype™ Lightening Cream de Olyan Farma (PVPR: 26€)

Si durante el verano te ha salido alguna macha que otra te encantará Prototype™ lightening, una crema facial blanqueadora antimanchas que contiene 3 activos despigmentantes estabilizados: alfa-arbutina, niacinamida y dipalmitato kójico, que ayudan a equilibrar el tono desigual de tu piel y a prevenir que puedan aparecer nuevas. Además, es de fácil absorción y no deja residuo graso por lo que puedes maquillarte justo después de su aplicación.

Aha Fluid de Reveel (PVPR: 95€)

Cuando necesites renovar tu piel por completo debes de probar este innovador producto. Su fórmula contiene ácido glicólico que, en combinación con la urea, permite que tu piel no sufra pequeñas irritaciones o descamaciones por su uso. Notarás al poco tiempo tu piel más hidratada, redensificada, firme, luminosa, suave y protegida del estrés oxidativo.

Deberás aplicarlo 1 o 2 veces por semana por la noche y, posteriormente, aumentar la frecuencia de aplicación a todas las noches, así como utilizar un protector solar con alta protección UV durante el día.

Concentrado Antiarrugas Alisador Regenera de Collistar (PVPR: 50€)

Esta firma acaba de lanzar una nueva línea facial antiedad Regenera, cuyo concentrado es una verdadera maravilla. Es un tratamiento antiarrugas de alto impacto de 20 días de duración, que estimula y acelera la reparación celular para corregir las arrugas. Su fórmula está inspirada en las inyecciones bio-regeneradoras de medicina estética de PRP (plasma rico en plaquetas), a base de Ácido Hialurónico de muy bajo peso molecular y Péptidos Biomiméticos que regeneran la piel en profundidad y reactivan su función celular.