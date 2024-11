Bárbara Rey estalla contra las especulaciones sobre una posible cirugía estética: "Tengo la misma cara de siempre"

Bárbara Rey ha desmentido ante la prensa las informaciones sobre que se habría sometido a varias operaciones estéticas en el rostro.

"Llena de puntos, ¿no lo veis? Estoy increíble, de verdad. En cuatro días estoy así, sin cicatrices ni hematomas", ha declarado con sarcasmo, antes de mostrar su molestia: "¡Que no me he hecho nada, joder! Dejadme tranquila. ¿Cuántas mentiras se van a inventar sobre mí? Esta es una más de todas las que han dicho este año".

La vedette ha insistido en que no ha pasado por quirófano y que su rostro sigue siendo el mismo: "Hace cuatro días decían que me estaba operando de lifting, ojos, bolsas… Yo tengo la misma cara de siempre".

Aunque no descarta la posibilidad de operarse en el futuro, Bárbara ha dejado claro que esa decisión sería exclusivamente suya: "A mí me daría igual operarme, pero sería mi problema y de nadie más".

Barbara Rey | Europa Press

Durante la conversación, Bárbara también ha abordado con tristeza la reciente pérdida de la perra de su hija, Sofía Cristo. "Ha sido terrible, hemos pasado dos noches llorando. Era una perra maravillosa, pero ya lo hablará mi hija", ha comentado visiblemente emocionada.