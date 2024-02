Así ha conseguido mejorar el aspecto de su piel Paula Gonu

Muchas personas sufren de acné severo, y esto puede llegar a provocar problemas de autoestima debido a la estigmatización que existe en la sociedad. O existía, ya que en Instagram se está empezando a levantar la voz para aceptar este tipo de piel tal y como es. Paula Gonu ha sido una de nuestras influencers que ha mostrado desde sus inicios sus propias experiencias con el acné.

Hace poco, la creadora de contenido subió a su perfil de Instagram un video en el que mostraba 7 cosas que han mejorado notablemente su piel. Sabemos que funcionan, porque la influencer ha añadido imágenes de su piel antes y después, y la transformación es impresionante.

Te dejamos a continuación la lista de pasos que ha seguido la influencer de moda para no tener acné.

1. Ir al dermatólogo

Gonu ha puesto al principio de la lista visitar un dermatólogo. Es muy importante porque te puede ayudar en muchos aspectos que no estamos familiarizados. Valora el tipo de piel que tienes y de acné y te puede prescribir el tratamiento más adecuado en tu caso.

Además, en ocasiones, este tratamiento incluye medicamentos que requieren un estricto control por parte del especialista.

2. Usar productos para pieles sensibles

Tener la piel sensible o no, no influye en la aparición de granitos, pero sí es verdad que resulta mucho más molesto en estas pieles por su tendencia a la irritación y a tener más limitada la aplicación de cremas. Es importante usar productos –tanto cremas como maquillaje– que no dañen tu piel.

Crema hidratante facial | Pexels

3. Beber mucha agua

Aunque pueda parecer insignificante, es un paso que ayuda mucho a cuidar nuestra piel. El agua tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo y uno de ellos, como bien sabe Paula Gonu, es evitar brotes de acné.

La piel es el órgano más grande que tenemos y si bebemos agua, nos aseguramos un correcto funcionamiento de los órganos del cuerpo. En este sentido, la insuficiente ingesta de agua puede aumentar la acumulación de toxinas en el organismo, lo cual podría desencadenar problemas como brotes de acné y otras complicaciones para la piel.

Mantener la piel bien hidratada contribuye a su salud general y ayuda a prevenir diversos problemas cutáneos.

4. Tener una dieta equilibrada

Una dieta variada y equilibrada, rica en frutas, verduras y alimentos integrales, es esencial para la salud, pero también para la piel.

El chocolate, los productos ricos en grasas y los alimentos con un alto índice glucémico deben ser limitados en las comidas del día a día.

Dieta equilibrada | Pexels

5. Hacer ejercicio

Todos lo sabemos: el deporte y el ejercicio tienen un efecto positivo en la salud. Uno de los beneficios del deporte para el acné es que el ejercicio "limpia" el cuerpo, a través de la sudoración. Esto tiene un efecto positivo: abre los poros y permite que el exceso de sebo y suciedad se elimine de manera natural.

Si no eres muy fan del gimnasio o del deporte en general, puedes hacer como la influencer e irte a andar durante horas con música.

6. Lavarse la cara dos veces al día

Una de las recomendaciones básicas para prevenir o mejorar el acné es lavarse la cara un mínimo de dos veces al día. No vale cualquier jabón, es importante utilizar productos específicos para tu piel y no frotar. Después hidrata el cutis con cremas o geles adecuados. Desmaquíllate siempre al final del día.

7. No culparse cuando no sigues algún paso

La clave de todo esto es sentirte bien contigo misma. No debes culparte si no sigues a rajatabla todos estos consejos, disfruta de tu vida y quiérete con o sin acné.