Adriana Abenia acude a urgencias tras sufrir un accidente doméstico

Adriana Abenia ha compartido una impactante imagen en sus redes sociales tras tener que ir al hospital de urgencias por un accidente doméstico.

La actriz, que también suele usar sus redes sociales para concienciar como demostró grabándose en una citología, publicó una foto de su mano vendada y ensangrentada, instalando la preocupación entre sus fans. Antes de explicar el incidente, quiso agradecer a los médicos que la atendieron por la rapidez y tranquilidad que le transmitieron.

Con un mensaje Adriana ha contado que se cortó con un plato de cerámica en casa, adjuntado otra imagen del utensilio hecho añicos en su cocina. A pesar de que el susto no fue a más, la lesión entrañaba su riesgo ya que la zona del corte, localizado en la parte interior de la muñeca, podía haber seccionado algún tendón, vaso sanguíneo o nervio importante.

"Tras algunas breves preguntas debido a la localización del tajo, un par de radiografías y comprobar que no me había seccionado nada importante, me han dado puntos y puedo contaros que puedo fardar de una nueva y bonita cicatriz... ¡Y de mucha suerte!", ha comentado la presentadora.

Más tarde, publicaba en sus stories el estado de su mano y el aparatoso corte que puedes ver en el vídeo de arriba. Antes de ello, Abenia advertía a sus seguidores que no la vieran si era aprensivos: "Me duele la mano y por eso me cuesta escribir. La he liado de la manera más tonta, menos mal que mi nuevo libro 'La vida ahora' ya estaba escrito. Por los pelos".