10 trucos infalibles para conseguir un maquillaje perfecto

1. Si tienes la piel seca intenta no poner mucha cantidad de polvos para matizar tu piel o te arriesgas a que se descame. Además, inclínate por aplicar estos polvos con un pincel y no con una borla, para no resecar en exceso.

Si tu piel es mixta o grasa apuesta por una borla para aplicar tu maquillaje puesto que facilitará la absorción de grasa.

2. Cuando contornees el ojo con un lápiz negro, para que quede fijo y dure más tiempo sin extenderse, un truco es aplicar a continuación una sombra de color topo. Verás como fija mucho mejor.

3. Huye del efecto oso panda con el corrector. ¿Dónde lo aplicamos? En pieles blancas se maquilla en la venita verde del tabique, en la parte del rabillo, en el caminito de la ojera y debajo de las pestañas. En cambio, si tienes una piel morena o cetrina, simplemente aplicar en venita verde y en caminito, ya que tu piel se sonroja menos que las pieles blancas y casi no necesitas corrector.

4. La máscara de pestañas tienes que aplicarla por encima de las pestañas, desde la raíz hacia fuera y por debajo de las pestañas en forma de zig- zag. Así conseguirás agrandar tu mirada.

5. Si quieres que te aguante mucho más tu barra de labios aplícala con un pincel.

6. Para que el colorete quede bien centrado en los pómulos de tu rostro aplícalo sonriendo con un pincel para este fin y ve subiéndolo con movimientos ascendentes circulares, hacia el pómulo alto. Quedará perfecto. Recuerda difuminarlo muy bien para que no parezcas Heidi.

7. Para conseguir definir tus cejas maquillarlas con un pincel biselado en un tono de sombra similar a tu ceja.

8.Para tener más luz en el rostro utilizaremos un tono de base de maquillaje más claro en la zona que queremos resaltar y un tono más oscuro para aquello que queramos esconder.

9. Si tienes una base de maquillaje demasiado oscura y no sabes para qué utilizarla, puedes aprovecharla dándole uso de colorete. Aplica un poco en tu dedo y extiéndela con pequeños toques en tu mejilla. Veras que resultado más jugoso queda en tu piel. También puedes reutilizarla rebajándola con un poco de crema hidratante, su color será menos intenso y quedará mucho mejor integrada con tu tono de piel.

10. Si eres fan del iluminador, además de usarlo para aportar luz a diferentes zonas del rostro, prueba a dibujar una línea que siga el trazo del arco de Cupido, verás como tus labios ganan volumen y parecerán más gruesos.

¿Qué trucos tenéis vosotras a la hora de maquillaros? ¿Cuáles son vuestros errores más frecuentes?