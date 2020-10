Trucos para eliminar los malos olores del microondas

Los malos olores siempre se esconden donde menos lo esperamos. El microondas es uno de los electrodomésticos de nuestro hogar que más hedor puede llegar a desprender. Cuando calentamos comida, el vapor de agua, junto a partículas del alimento en sí, impregnan las paredes del aparato, haciendo que la suma de olores se convierta en una peste que puede llegar a ser insoportable. En este vídeo te damos algunos trucos para eliminar los malos olores procedentes del microondas.

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados en el día a día. Gracias a él cocinamos ricos platos en tan solo cuestión de minutos o calentamos las sobras del día anterior para terminarlas. Debido a su uso y a los diferentes tipos de alimentos que acaban en su interior, este aparato puede ser un foco de malos olores.

Cuando calentamos un plato de comida, esta desprende vapor debido a que el agua que contiene pasa a estado gaseoso. Sin embargo, este agua no es pura, sino que va mezclada con distintas sustancias. Así, el olor de los alimentos va impregnando las paredes del aparato. Además, si no tenemos cuidado, no solo los olores pueden recubrir el interior de nuestro electrodoméstico. Algunos restos de comida pueden pegarse a su superficie y favorecer la proliferación de bacterias y gérmenes que dan lugar a más malos olores.

Por otro lado, si no limpiamos con frecuencia nuestro microondas, estos malos olores pueden no solo quedar en su interior, sino que son capaces de traspasar las paredes del electrodoméstico. Por supuesto, si seguimos calentando alimentos en él sin limpiarlo, estos también adquirirán otros olores, lo que puede hacer que sean menos apetitosos.

En este vídeo te damos algunos trucos para eliminar los malos olores de tu microondas e, incluso, para que este huela mejor que nunca.

