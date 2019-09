Congelar los alimentos es una táctica que muchos utilizamos para poder mantener estos más tiempo del que tendríamos si los pusiéramos simplemente en nuestras neveras. Sin embargo, poner esto en práctica puede llegar a veces a ser muy pesado o no disponemos del tiempo necesario para que nuestros alimentos se queden perfectos para ser cocinados. Es por esto que en el vídeo te explicamos unas opciones que puedes utilizar para poder descongelar los alimentos de forma rápida para que estén perfectos para ser cocinados en pocos minutos.

Los métodos de descongelación casi siempre se basan en dejar los alimentos en la nevera durante varias horas para que estos vayan descongelándose lentamente. No obstante, muchas veces llevamos un ritmo de vida bastante agitado que nos impide por completo el disponer de aquellas horas para que la comida se descongele de la manera correcta. Es por esto que poco a poco se han ido creando una serie de alternativas para poder obtener este proceso con la mayor rapidez posible. En el vídeo te contamos algunos de estos métodos para descongelar tus alimentos lo más rápido posible y que queden perfectos para ser cocinados y consumidos.

A la hora de congelar los alimentos se nos puede venir la duda de qué alimentos podemos congelar o no, ya que no todos se podrían congelar. Sin embargo, los métodos que te explicamos en el vídeo para poder descongelar los productos podría considerarse como algo universal ya que no se caracteriza por ser efectiva para un único tipo de alimentos.

Los consejos que se dan en el vídeo se pueden seguir para todos los alimentos que queramos descongelar de forma rápida y sencilla para ser cocinados al instante, sin ningún tipo de problema.

