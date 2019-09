Ay la regla... Esos días del mes, esa tortura china que sufrimos las mujeres y que sólo nos trae problemas y desgracias, ¿o no? Hay personas que opinan que tener la menstruación sólo nos provoca dolores de barriga, mal humor y manchas en nuestra ropa interior preferida e incluso, a veces, traspasa esta y nos mancha los pantalones o las faldas. Para más inri, es muy complicado sacar estas manchas de la ropa, pero existe una forma fácil de eliminar rápidamente estas dichosas manchas de sangre, te explicamos cómo en el vídeo.

Generalmente pensamos que el ciclo menstrual, aparte de por las razones obvias de reproducción, sólo existe en nosotras para cargar con una cruz toda la vida. Como esos odiosos momentos en los que sin previo aviso se adelanta y se atrasa. Siempre ha sido tratada como un tabú e incluso a la hora de cambiarnos en la universidad o en el trabajo, lo hacemos escondiéndolo, sin mostrar nuestras compresas o tampones y ocultándolos por todos los medios. Como si fuese algo negativo.

Conocemos de sobra todo lo malo sobre la regla, pero no sabemos nada de los beneficios que nos proporciona, porque aunque a primera vista parezca una broma, no lo es, la regla tiene cosas buenas. La menstruación no es todo contras y es que, dado que es una cosa que no decidimos, nosotros sino nuestra biología, el cuerpo humano es inteligente y todo lo hace por algo. Uno de los beneficios que conlleva la regla es que supone una cura de desintoxicación, ya que el cuerpo elimina toxinas y otros elemento innecesarios en nuestro organismo y renueva los tejidos del útero. La menstruación es, además, considerada un aviso del cuerpo para tomarnos unos días de relajación. Este periodo, aumenta la sensibilidad y esto nos lleva a estar en nuestro punto de máxima intuición debido a que las hormonas están sometidas a grandes fluctuaciones.

Una vez conocidos algunos de los beneficios de la regla, sólo nos queda aquello que no podemos cambiar, los imprevistos que de vez en cuando tiene nuestra regla, que por mucho que quieras no les podrás decir adiós, pero con este vídeo si te podrás despedir de las odiosas manchas que deja en nuestra ropa interior. Si ya se nos ha manchado, obviamente, no podemos hacer nada más que lavar para librar a nuestras braguitas de esa innecesaria mancha, pero claro, es sangre. Y la sangre no salta con facilidad, por eso en este vídeo te traemos la forma más eficaz de acabar con esas manchas.

