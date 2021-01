¿Qué tipo de jabón facial necesitas según tu tipo de piel?

Con el desarrollo de nuevos productos para la higiene personal, el mercado se ha llenado de miles de texturas y composiciones diferentes para tratar la piel. En ocasiones es posible que la elección del producto más adecuado para el rostro no sea una tarea sencilla, y se hace imposible utilizar el que mejor convenga. En el vídeo te enseñamos a elegir de manera eficaz el jabón perfecto para tu rutina de limpieza facial.

Utilizamos los productos de limpieza cosmética con el propósito de eliminar el maquillaje. Sin embargo, sin darnos cuenta, la dermis también recoge suciedad sin ser exclusivamente culpa de los productos de cosmética. La exposoma a la que nos enfrentamos diariamente también es culpable de que la piel contenga partículas y otras sustancias. Además, la dermis es un órgano que segrega grasa de manera habitual y diaria, por lo que la limpieza facial no sólo es cosa de eliminar los productos de belleza.

Obstrucción de poros

No mantener una buena rutina de limpieza facial implica que el sebo y grasa natural que nuestro rostro expulsa se quede impregnado en nuestra cara, provocando la obstrucción de poros. Es decir, impedimos que nuestro cutis se renueve. Por ende, si este paso no lo consideramos importante, aparecerán puntos negros, acné y marcadas líneas de expresión de manera temprana.

No solo existen estos riesgos al no realizar una buena higiene facial. No elegir el tipo de jabón que necesita nuestra piel también puede ayudar a que se intensifique la pérdida de elasticidad e hidratación. La pérdida de hidratación es posible que aumente la aparición precoz de las temidas manchas, las cuales son muy difíciles de eliminar.

La utilización de cremas no hace que no existan estas imperfecciones. Sin un buen lavado continuo y rutinario da igual la crema que utilicemos después. La cantidad de limpiadores faciales existentes es abrumadora, por lo que encontraremos uno adecuado para nuestra piel siempre que sepamos identificarlo.

Bases de maquillaje

Irnos a la cama sin desmaquillar es castigado por la piel, sobre todo si no retiramos la base y polvos de maquillaje. Con este gesto estaremos exponiendo el rostro a grandes riesgos perjudiciales para la salud, dado que este tipo de cosméticos reduce casi al completo la oxigenación de los poros de la piel.

Por otra parte, la máscara de pestañas o los labiales también son algunos de los cosméticos que más dañan el rostro si no se eliminan de manera correcta. Por ello, la utilización de jabones según la piel que tengamos es la manera de adecuar una limpieza exhaustiva y correcta.

¿Sabes qué tipo de piel tienes?

Cada piel es diferente, por lo que reconocer qué tipo caracteriza el rostro es toda una aventura. Existen cuatro tipos diferentes: piel normal, mixta, grasa y seca.

La piel normal se caracteriza por no contener apenas imperfecciones ni brillos. El tono rosado suele prevalecer y la uniformidad marca el tipo. Aunque no existen cantidades abrumadoras de productos para tratar esta, es esencial una higiene facial correcta.

Por otra parte, la piel mixta está entre la normal y la grasa. Además, se notarán ciertos brillos en la zona de la barbilla y la nariz. En cambio, las mejillas se tornaran a ese tono rosado y mate característico de los rostros considerados normales.

El aspecto brillante en toda la cara indica que la piel es grasa. Se recomienda utilizar productos y jabones adecuados exclusivamente para tratar el exceso de sebo. Además, los productos específicos también pueden ayudar a minimizar las imperfecciones.

La falta de humedad y pérdida constante de hidratación es lo que caracteriza la sequedad. Por ende, se da una sensación de falta de elasticidad. Si esta no se trata con productos esenciales, o no se eligen los jabones adecuados, es posible que aparezcan signos tempranos de envejecimiento.

En el vídeo te enseñamos cómo utilizar y elegir los diferentes tipos de jabones que existen dependiendo del tipo de piel que tengas.

SEGURO QUE TE INTERESA

El método de las japonesas para tener una piel suave y brillante

Shiatsu capilar: la nueva fórmula para que tu pelo crezca más rápido