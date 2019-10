El cabello rebelde es un problema para muchas personas. Pero cepillarlo durante minutos y minutos para deshacernos de los nudos termina por maltratarlo, y este se rompe o se cae. Así que no, no eres la única persona a la que le pasa.

Eso si no tienes en cuenta lo que duelen los tirones de pelo al desenredarlo, que casi se te saltan las lágrimas si tienes muchos nudos. Pelo liso, rizado, fino o grueso. Desenredar no es tarea fácil para ningún tipo de melena. Por muy distinta que ésta sea, todas se enredan por distintas razones. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que se ha peleado con su cepillo? ¿o que se ha tenido que cortar algún mechón porque el nudo era enorme?

En el vídeo de arriba te explicamos varios trucos para desenredarlo de forma rápida y sencilla. Además, estos consejos también ayudarán a estimular el cuero cabelludo para que nazca fuerte y sano y también a conseguir una rutina diaria de belleza para que el aspecto del cabello mejore notablemente.

