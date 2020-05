Cada vez es más habitual encontrar en las casas muchos productos de limpieza, cada uno de ellos con una finalidad. Sin embargo, la mayoría de ellos cuentan con multitud de químicos perjudiciales para nuestra salud pero, sobre todo, para la de nuestras mascotas.

Los gatos y los perros cuentan con un sentido del olfato muy sensible, y los productos químicos agresivos como la lejía pueden ser nocivos para ellos. Por este motivo es importante que, antes de utilizar un producto de limpieza determinado, tengamos en cuenta los daños colaterales que pueden provocar a nuestros animales. Por ello, en el vídeo te contamos qué químicos debes evitar usar y cuáles son las mejores alternativas para limpiar.

Muchos de los líquidos que utilizamos para limpiar el suelo, las encimeras o los cristales de la casa son dañinos para la salud. Aunque el uso de guantes nos permite limpiar las superficies sin mantener contacto con estos productos, pocas veces tenemos en cuenta qué efectos pueden producir, a la larga, si los olemos todo el rato.

Sin embargo, el problema no se encuentra en que nos perjudique a nosotros, sino en que afecte a la salud de nuestras mascotas, ya que son las primeras en verse perjudicadas por las sustancias que llevan los productos de limpieza.

Si quieres evitar que la salud de tu mascota sufra por el uso de químicos, te recomendamos ver el vídeo superior y conocer qué productos son perjudiciales para los animales y cuáles son las mejores alternativas que puedes usar para no utilizar estas sustancias en casa. No obstante, si no tienes acceso a estas alternativas, lo ideal es que lleves a tu mascota a otra estancia de la que vayas a limpiar, y te asegures de ventilar bien después.

