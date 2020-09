Por qué tu pelo se ve peor los mismos días del mes

Una de las partes de nuestro cuerpo a la que mayor atención prestamos es al cabello. Queremos que luzca sano, brillante, fuerte y sedoso. Sin embargo, en muchas ocasiones, por muchos productos especializados que apliquemos, parece una misión imposible. Hay días en los que nos miramos al espejo y notamos nuestro pelo distinto, más feo o más sucio, aunque no hayamos hecho nada fuera de lo habitual. Lo más curioso de todo es que esto suele ocurrir los mismos días del mes. ¿Sabes por qué? En este vídeo te lo contamos.

Para muchas personas el cabello es muy importante. Una melena en buen estado suele asociarse a una persona sana, que se preocupa por su imagen y por cómo el resto de la gente la percibe. Además, el aspecto de nuestro pelo puede influir mucho en nuestro estado de ánimo. Si nos vemos más favorecidos solemos ser más positivos y enfrentamos el día con más energía. Por eso, lo fundamental es que te sientas bien con tu cabello y lo luzcas como te apetezca.

No obstante, no todos los días podemos vernos el cabello como deseamos. Hay muchos factores que pueden hacer que nuestro pelo se vea diferente. Si estás en una ciudad distinta, por ejemplo, la humedad que hay en el aire, la contaminación o incluso el agua pueden hacer que nuestra melena cambie. Debemos ser conscientes de este hecho y no desesperarnos. Quizás debas utilizar un champú o una mascarilla diferente o simplemente encontrar un peinado que te favorezca y con el que te sientas segura.

Hay veces en las que ningún factor de tu entorno ha cambiado y tu pelo se ve diferente los mismos días del mes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene alguna explicación científica? Efectivamente. Existe un motivo por el cual tu cabello se ve diferente cada cierto tiempo. En este vídeo te explicamos la razón.

