Llega el calor, ¿sabes que debes revisar tu aire acondicionado?

Llevas un par de días o tres mirando la máquina de aire acondicionado con amor: te frena encenderla que consideras que aún es pronto, la subida de la tarifa de la luz y también, un poco, tu conciencia medioambiental. Así que estás tirando de abanico, infusiones frías, persianas bajadas pero sabes que, tarde o temprano, tendrás que darle al on para que casa esté bien fresquita.

Muchos desconocen que las máquinas de aire acondicionado tienen que ser revisadas cada cierto tiempo por un técnico y que además, necesitan de una puesta a punto antes de encenderla. Ya contamos en su día qué había que hacer para que la máquina estuviese en un estado óptimo, hoy vamos a ver cuáles son los principales problemas que puedes encontrarte al ir a encenderla. Y algunos puedes intentar arreglarlos tú, si eres una manitas y otros, no nos engañemos, habrá que tirar de técnico.

Los fallos más usuales que puedes encontrarte son los siguientes:

- Que el equipo no tenga gas, que puede ser porque necesite recarga o porque tenga fuga. Esto es trabajo para el técnico…

- Que la unidad no encienda: manual de instrucciones al canto, si es que sabes dónde lo tienes, e intenta ver qué está pasando. Normalmente esto suele suceder por descuidos, así que se recomienda revisar la corriente, la conexión del aparato…

- Que el equipo no enfríe. Esto suele suceder porque el compresor no calienta y nos remitimos al primer punto: hay que tirar de los que saben. Ellos tendrán que localizar la posible fuga, soldar ese orificio y habrá que volver a recargar. También suele ser muy habitual que el equipo no enfríe y sea debido a una mala higiene de los filtros: te recordamos que esto sí puedes hacerlo tú, bastará sacar los filtros con cuidado (y con la máquina siempre desenchufada, no te olvides). Para lavarlos, basta agua y jabón y después los pones a secar en un lugar fresco, nunca al sol (que podría deformarlos). Si tienen mucho polvo, tendrás que repetir este proceso de lavado varias veces.

Aire acondicionado | iStock

- Conexiones eléctricas inadecuadas: esto suele suceder a menudo y puede deberse a las malas condiciones de un tubo o a que el cable no encaje correctamente en el enchufe. El técnico deberá revisar la instalación y hacer los cambios pertinentes.

- El equipo se enciende y apaga con frecuencia. Él solo, como si tuviera vida interior… Aquí caben dos posibles soluciones: puedes revisar el termostato para comprobar que esté posicionado de forma correcta. O habrá que ver si el condensador no tiene daños.

- Goteo de agua desde el panel frontal. Si ves que hay un goteo de agua, tendrás que corregir la posición de la unidad, de tal forma que se incline levemente hacia abajo en la parte exterior. De esta forma conseguirás que el agua corra hacia el exterior de la vivienda.

En todo caso, si hace tiempo que tu máquina no ha sido revisada, conviene que llames a un especialista para que lo haga: esto te permitirá alargar la vida útil del aparato y además, ahorrar electricidad.