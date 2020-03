En tiempos de pandemia, las medidas de desinfección tienen que ampliarse con el objetivo de evitar más contagios. Además de quedarse en casa y salir solo para lo estrictamente necesario, es imprescindible mantener una limpieza adecuada de nosotros mismos, de nuestra casa y de los objetos que hay en ella.

Por estas razones, no solo debes tener limpias tus manos y ropa, sino también los objetos y superficies que estas tocan a diario. Los virus pueden quedarse en estas zonas y ser foco de contagio para las personas que las toquen si los gérmenes siguen activos. Así que es necesario desinfectar bien los objetos que más en contacto están con las manos y hacerlo con los productos adecuados, para desinfectarlos con éxito, pero sin dañarlos o estropearlos.

Para limpiar, ponte guantes y asegúrate de lavarte las manos con jabón antes y después de utilizarlos. Además de limpiar estos objetos cotidianos, también puedes aprovechar esta época de confinamiento para limpiar otras superficies o aparatos en las que no sueles reparar, como el filtro del secador (enlace) o los carriles de las ventanas (enlace). Asegúrate de limpiar siempre de forma segura, evitando los contagios y con los productos adecuados para cada superficie.

Aunque las normas dicten que no hay que salir a la calle durante la cuarentena, no te olvides de abrir las ventanas para ventilar tu casa. Cambiar el aire de las habitaciones una vez al día hará que en tu casa se mantenga un ambiente más limpio y no esté tan recargado. Además, siempre es reconfortante sentir un soplo de aire fresco para no tener la sensación de estar todo el día encerrados.

Así que si quieres mantener tu hogar y tus objetos cotidianos limpios, en el tutorial en vídeo de la parte superior puedes aprender cómo limpiar estos elementos y superficies para evitar contagios.

