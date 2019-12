Se acerca la Navidad, y con ella el temor de muchos a engordar. En estas fiestas a veces, es inevitable, con la cantidad de comidas familiares, de amigos y compañeros de trabajo, etcétera, que hay, no coger unos kilitos de más. Turrones, polvorones, roscones... son algunos de los alimentos típicos de estas fechas que, aunque están muy ricos, se alejan de la dieta de muchos de mantener un peso estable y esquivar los azúcares.

Si estas navidades te has propuesto mantener tu peso, no hace falta que te mantengas en ayunas. Con solo quitarte algunos alimentos (y no abusar de la comida) tu peso se mantendrá. ¿Quieres saber cuáles son los alimentos que más engordan en estas fechas? Te lo contamos en el vídeo.

Es frustrante, tras haber estado todo el año a dieta buscando nuestro peso ideal, que lleguen las navidades y con ella recuperemos algunos kilos que tanto esfuerzo nos había costado perder. Adelgazar es complicado, sobre todo cuando te encuentras ante una cena familiar. Pero no es necesario pasar hambre para evitar recuperar estos kilos. Solo tendrás que evitar o limitar algunos alimentos que te mostramos en el vídeo y que tantas calorías contienen.

Si eres de las personas que miran habitualmente los ingredientes, carbohidratos y calorías de los alimentos, te sorprenderás con la cantidad de azúcares que tienen los dulces navideños. Exquisitos, pero difícilmente compatibles si llevas una dieta para dejar de engordar.

De todos modos, siempre podrás sustituir estos alimentos por otros más saludables o directamente hacer alguna excepción ya tendrás tiempo para perder peso y lucir cuerpazo tras pasar la Navidad.

A pesar de esto, te recomendamos ver el vídeo que encontrarás en la parte superior donde conocerás los alimentos que más calorías tienen y de los que te aconsejamos no abusar.

